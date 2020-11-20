‘Dijital Güvenlik Servisi’ sahte siteleri yapay zekâ ile yakalıyor

İSTANBUL, (DHA)- Teknolojik iletişim operatör şirketi Turkcell’in müşterilerine güvenli internet deneyimi yaşaması için sunduğu Dijital Güvenlik Servisi’nin dolandırıcıların açtığı sahte siteleri yapay zeka ile yakaladığı duyuruldu.

Turkcell’in mobil hatlar üzerinden internet hizmeti alan müşterilerini virüs, zararlı içerik ve dolandırıcılık amaçlı kurulan sahte sitelerden korumak amacıyla kurduğu Dijital Güvenlik Servisi, veri tabanını genişletiyor. Turkcell siber güvenlik ekibinin sürekli güncellediği yaklaşık 410 bin riskli siteye karşı koruma sunan servis, yapay zekâ destekli algoritması sayesinde veri tabanını sürekli güncelleyerek kullanıcılarına siber risklere karşı güncel korumayı sağlıyor. Dijital Güvenlik Servisi, bu yıl içerisinde eklenen özellikle müşterilerinin e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri, uygulama ve servislerde kullanılan şifrelerine yönelik sızıntıları kontrol hizmeti vermeye başlamıştı. Turkcell müşterileri, servise abone olduktan sonra, yeni şifre sızıntılarına karşı SMS ile uyarılırken geçmişte yaşanmış olan şifre sızıntıları konusunda da bilgilendiriliyor. Böylece kullanıcılar şifresi ele geçirilmiş olan ve farkında olmadan kullanmaya devam ettikleri servisleri tekrar güvenle kullanmaya başlayabiliyor.

ATAÇ TANSUĞ: SİBER GÜVENLİĞİN ÖNEMİ ARTTI

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, pandemi sürecinde artan internet kullanımının etkisiyle siber saldırılarda da yoğunlaşma olduğunu belirtti.

Tansuğ, “Şubat ayında hizmete aldığımız Dijital Güvenlik Servisi, günümüzün artan siber tehditlerine karşı müşterilerimize kapsamlı bir koruma sağlıyor. Önceliğimiz müşterilerimizin güvenli bir internet deneyimi yaşamasına yardımcı olmak. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin güvenli internet kullanımı için Dijital Güvenlik Servisi’mizi geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

‘OLTALAMA’YA KARŞI DA KORUYOR

Dijital Güvenlik Servisi ile ilgili yapılan açıklamada, “Özellikle ‘oltalama’ olarak adlandırılan ve genellikle büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı da koruma sunuyor. Kullanıcılar mobil hatları üzerinden internete bağlıyken güvenli olmayan internet sitelerine girmeye çalıştıklarında içeriğin zararlı olabileceğine dair bir uyarı alıyor. Böylece kullanıcıların bu tip sitelere farkında olmadan girmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor” ifadelerine yer verildi.

Turkcell abonelerinin GUVENLIK yazıp 2200’a SMS atarak aylık 4,99 lira karşılığında bu servisten faydalanabildiği, abone olanların da 1 GB data hediyesi kazandığı bildirildi.