Dijital eğitimde fark yaratan öğretmenler buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye eğitim camiası Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Koleji Dijital Eğitim Merkezi, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) iş birliğiyle 21-22 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek “Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi”nde buluşacak. Türkiye genelinden öğretmenler, eğitimde dijital dönüşüm tanıklıklarını paylaşacakları zirve için başvurularını, 15 Nisan 2021 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

Bahçeşehir Koleji ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) işbirliğinde gerçekleşecek olan ‘Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi’ 21-22 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecek. Etkinliğin dijital öğrenme ortamları ve buna bağlı olarak sınıf ortamlarında yapılan grup ya da bireysel tüm çalışmaların değerlendirileceği büyük bir eğitim buluşması olarak planlanıyor. Aynı zamanda ‘Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi’ kapsamında, pandemi döneminde öğretmenler tarafından hazırlanan dijital öğretim materyalleri, dijital öğrenme nesneleri ve dijital öğretim süreçleri hakkındaki değerlendirmelerde, deneyim paylaşımlarında bulunulacak ve etkin yöntemler belirlenecek.

ÖĞRETMENLER FARKLI KATEGORİLERDE BAŞVURU YAPABİLECEK

Türkiye’nin dört bir yanından her alandan öğretmenin bir araya geleceği zirveye katılmak isteyen öğretmenler, başvurularını farklı kategoriler üzerinden yapabilecekler. Temel eğitim, erken çocukluk eğitimi, sanat, spor, rehberlik, mesleki eğitim, fen ve matematik eğitimi vb. başlıklar altında gerçekleştirilecek zirveye katılmak isteyen öğretmenlerin www.sodimer.org adresinde bulunan başvuru formunu 15 Nisan tarihine kadar doldurarak başvuru yapabilecek.