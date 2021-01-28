Dijital dönüşümde büyük düşünüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye bugün Cumhurbaşkanımız liderliğinde dijital dönüşümü DNA kodlarına işlemiş, olası güncellemeler için bildirimleri açmış ve yüzünü inovasyona dönmüş durumdadır. 5G’ye mümkün olan en kısa süre içinde yerli ve milli imkânlarla geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından online düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı’nın açılışında konuştu. Oktay, Covid-19 salgınının dijitalleşme üzerindeki etkilerini ‘Oyunun Kuralları Değil, Kendisi Değişti’ temasıyla masaya yatıran bu konferansın son derece önemli olduğunu düşündüğünü belirtirken, 2020 yılında TÜSİAD ile gerçekleştirdikleri video konferanslarda küresel rekabetin değişen yönlerine dikkat çekerek dijitalleşme ve inovasyonu iki önemli gündem unsuru olarak öne çıkardıklarını hatırlattı.

‘TÜRKİYE YÜZÜNÜ İNOVASYONA DÖNMÜŞ DURUMDADIR’

Oktay, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan rapora göre dijitalleşmenin son 10 yılda çalışma hayatına 2 milyona yakın yeni iş kolunun eklenmesini sağladığını, 2030 itibarıyla ise 1 milyonun üzerinde yeni iş kolunun daha oluşacağının öngörüldüğünü ifade etti. Dijitalleşmenin meslekler üzerindeki dönüştürücü etkisinin yanı sıra ekonomide verimlilik, rekabet edebilirlik ve büyüme üzerinde de ciddi etkilerinin olduğunu vurgulayan Oktay, “Dünyanın dört bir yanında yaşanan bu dönüşüm; vatandaşların, iş insanlarının ve karar alıcıların proaktif bir şekilde uyum sağlamaları gereken dinamik bir süreçtir. Devletlerin dijitalleşmeyi kamu hizmetlerine entegre etmenin yanı sıra bütüncül bir bakış açısıyla yasal düzenlemeler yaparak veri güvenliğini sağlaması ve işletmeleri dijitalleşmeye teşvik etmesi de dijital dönüşümün avantajlarını hayata geçirmek açısından önemlidir. Türkiye bugün Cumhurbaşkanımız liderliğinde dijital dönüşümü DNA kodlarına işlemiş, olası güncellemeler için bildirimleri açmış ve yüzünü inovasyona dönmüş durumdadır” dedi.

‘KAMUDA DİJİTAL DÖNÜŞÜME AZAMİ ÖNEM VERDİK’

11’inci Kalkınma Planında yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, robotik, siber güvenlik ve sensör teknolojileri gibi alanları ‘geliştirilmesi öncelikli kritik teknoloji alanları’ olarak belirlediklerini kaydeden Oktay, “Kamuda dijital dönüşüme azami önem vererek 735 kurumun 5 bin 517 farklı kamu hizmetini, 52 milyonu aşkın kullanıcı sayısına ulaşan e-devlete entegre ettik. Sıfır belge politikamız kapsamında vatandaş ve iş dünyasından istenilen hizmet başına ortalama belge sayısını 3,47 seviyesinden 0,17’e düşürerek bürokrasiyi azalttık. Dış ticareti kolaylaştırmak için gümrüklerde dijitalleşmeye yönelik projelere de hız verdik. İhracat işlemlerinde kâğıdı ortadan kaldırarak gümrük beyannamesi ve eklerinin elektronik ortamda verilebilmesini temin ettik. Dış ticarette tek pencere sistemiyle dış ticarete konu ürünler için gerekli tüm bilgi ve belgeleri tek bir başvuru noktasından sunarak süreci hızlandırdık. Hedefimiz dış ticarette çıkış ve varış noktaları arasındaki lojistik operasyonların optimizasyonunu sağlayacak fiziki, dijital ve yasal altyapıyı oluşturmaktır” diye konuştu.

‘YERLİ VE MİLLİ İMKÂNLARLA GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ’

Fiber altyapıya olan yatırımları destekleyerek yüzde 11 ilerleme kaydettiklerini ve 413 bin 309 kilometreye ulaştırılan fiber uzunluğunu geliştirmeye devam ettiklerini belirten Oktay, dönüşümde önemli göstergelerden olan makineler arası iletişim abone sayısının bugün 6,4 milyona yaklaştığını ve 5 yılda yüzde 100’ün üzerinde artışın gerçekleştiğini dile getirdi. Bu çalışmalar sonucunda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’ne göre Çevrim İçi Hizmet Endeksi’nde 27’nci sıradan 22’nci sıraya, Telekominikasyon Altyapı Endeksi’nde 89’uncu sıradan 79’uncu sıraya ve e-Katılım Endeksi’nde 37’nci sıradan 23’üncü sıraya yükseldiğini anlatan Oktay, “Diğer yandan 5G’ye mümkün olan en kısa süre içinde yerli ve milli imkânlarla geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5GTR Forum ile yeni nesil teknolojilerin önünü açacak iş birliklerini tesis ediyor, kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştirmek için projeler yürütüyoruz. Ancak milyarlarca ‘bağlantılı cihazın’ şebekelerde birlikte çalışabilmesine imkân sağlayan 5G’de geldiğimiz noktayı yeterli göremeyiz. Başta özel sektör ve üniversiteler olmak üzere tüm paydaşların bu alandaki çalışmalarında daha fazla gayret göstermesi, somut ilerlemeler ortaya koyması gerekmektedir. 6G gelişmelerini göz önünde bulundurarak sağlamamız gereken ilerleme elzemdir” ifadesini kullandı.