DİJİTAL DÖNÜŞÜM

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Son zamanlarda sosyal medyada yayın hayatına son veren dergileri görüyoruz. Eminim sizlerde bunları fark ediyor ve üzülüyorsunuz. Son zamanlarda artan matbaa fiyatları bu dergilerin dayanma gücünü iyiden iyiye yok etti. Özellikle hepimizin bildiği Uykusuz’un yayın hayatına vedası hem üzüntüyü hem de eleştiriyi bir arada duymamıza sebep oldu. Baskılardan dolayı da yayın ilkelerinde yumuşuma yaşayan Uykusuz sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu. Bu kapananların yanında artık aylık olarak yayınlanacak ya da yayın ilkesini aylıktan 3 aylık sisteme döndüren dergiler oldu.

Bir yandan bu dergilerin yayın hayatına sadece baskılar sebebi ile ara vermesini ya da tamamen geri çekilmesini anlamaya çalışırken bir yandan da aslında bunu sadece matbaa yükünün haricinde alışkanlıklarımızın da değiştiğini düşünmeden edemiyorum.

Dijitalleşen ve özellikle son atılımla beraber gazetelerinde yavaş yavaş dijitalin son çıkış şanslarını kullandıklarını düşünürsek sanırım artık basılı bazı şeylere ulaşmak pek kolay olmayacak.

Gelenekçi yapıda baktığımızda kitaplar, dergiler, gazeteler hatta basılı her materyal çok daha güzel, romantik ve keyifli gelse de insanlarda daha az ücret ödemek adına PDF-EPUB okuyucular edinip bunların hepsini tabletlerden okuyorlar. Bunun tersine evrimi artık pek mümkün değil. Durum sürekli buraya doğru ilerleyecek ve sonuç olarak en son burada buluşacağız. O yüzden Uykusuz dahil tüm dergilerin de dijital dönüşümle beraber hayatımızda kalmaya devam etmesini istiyorum; diliyorum. Umarım bu dönüşüm kimimizi arkasında bırakıp yoluna devam etmez. Ne kadar gelenekçi olmayalım desek de biz tanıdıklarımızı, dostlarımızı özleriz…