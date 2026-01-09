Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen “Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler” paneli, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay’ın takdim sunumuyla başladı.

Takdim konuşmasının ardından söz alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak konuşmasına başladı.

Konuşmasında Basın İlan Kurumu’nun 65’inci kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Duran, kurumun medya sektörüne sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür etti. Gazeteciliğin dönüşüm sürecine ve yaşanan yeniliklere değinen Duran, İletişim Başkanlığı olarak yapay zeka ve dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.

Yapay zekanın hiçbir zaman özne haline getirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Duran, dijital egemenlik konusunda ise son derece hassas bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Duran, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Dijital dönüşüm konusunda yerel ve ulusal medyanın, internet haber sitelerinin ve medya çalışanlarının bu sürece doğru şekilde uyum sağlayabilmeleri için İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu olarak eğitimler ve panellerle her zaman katkı sunuyoruz, sunmaya devam edeceğiz. Bugünkü panelin de bu amaca hizmet etmesini temenni ediyorum. Bu düşüncelerle, panelin düzenlenmesinde emeği geçen başta Basın İlan Kurumu Genel Müdürümüz olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum.”