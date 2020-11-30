Dijital değişime ayak uyduramayanlar kaybolacak

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınının ekonomimiz üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Pandeminin, ülkelerin hem makro hem de mikro göstergelerine ciddi zarar verdiğini belirten Sarıtoprak, covid-19 pandemi süreci sonrasında ülke genelindeki normalleşme sürecinden sonraki dönemde yaşanabilecek ekonomik krizin en hasarsız bir şekilde atlatılması için tavsiyelerde bulundu.

Başkan Sarıtoprak, şöyle konuştu: “Covid-19 küresel ekonomilere baskı yapıyor. Pandemi, ülkelerin hem makro hem de mikro göstergelerine ciddi zarar verdi. Ekonomiler, faaliyetlerini sürdürmek için dijital yeni bir normale doğru çabalarını hızlandırmaya çalışıyor. Küresel finansal krizin bir yan etkisi olarak parasal otoritelere ve araçlara olan güvenin azalması, virüse karşı önlem olarak nakit talebinin azalması, hızlı ödeme talebinin artması, getiri arayışının artması, güvensizlik arayışı, maliyet tasarrufu sağlayan, eşler arası finansal sistem yaratıcı yıkıcıların ilerlemesini hızlandırır. Gelişmiş ülkelerde bir sıçrama yapmanın yolu, dijitalleşmeden daha fazla yararlanmayı gerektiriyor. Bu hızlı dönüşümün farkında olan hükümetler, merkez bankaları, finans kurumları ve kuruluşlar, sistemi liderlik edecek şekilde uyarlama çabası içindedirler.



Türkiye dahil gelişmekte olan orta gelirli ülkeleri kasıp kavuran dijital dönüşüm, muazzam ekonomik ve siyasi fırsatlar sunuyor, ancak bu teknolojilerin yaygın ve etkin kullanımı tam olarak gerçekleştirilemedi. Teknolojik gelişmelerden yararlanmak, internet ve telekomünikasyon hizmetlerinin yetenekli bir şekilde sağlanmasına ve bunların etkili kullanılabilirliğine bağlıdır. Dünya Bankası’nın bir raporuna göre, dijital ve internet okuryazarlığı, güvenlik ve kullanıcı mahremiyetinin korunması ve sağlıklı internet yönetişimi, internetin bir ulus vatandaşına değer katma kabiliyetini etkileyebilir. Türkiye ise küresel olarak dijitalleşmede ortalama kategoride yer alıyor ne yazık ki. Günümüzün hızlı hareket eden dünyasında Covid-19 öncesi ortama geri dönüş yoktur, bu yüzden tek yol “dijital yeni normale” uyum sağlamaktır. Ne kadar çok ülke faaliyetlerini dijitale kaydırırsa, o kadar kesintisiz performans gösterecek.”