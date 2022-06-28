DİĞER BRANŞLARDA NELER OLUYOR ?

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Tepeden tırnağa futbola boyanmış yazılardan sıkıldığımı hissettim ve farklı branşlara bir çırpıda panoramik bir bakış yapmak istedim.

Haziran ayını geride bırakmak üzere olduğumuz şu günlerde spor gündemindeki hareketlilik yaz güneşi gibi sıcaklığını koruyor. Geride bıraktığımız süreçte basketbolda tüm gözler kariyerlerinde Euroleauge şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final serisindeydi. Dördüncü maçta noktalanan ve Fenerbahçe Beko’nun 3-1’lik galibiyetiyle tamamlanan ralli Sarı Lacivertlilere tarihlerindeki 10. şampiyonluk sevincini yaşattı.

Bu sezon Turkcell sponsorluğunda geniş bir katılımla düzenlenen TFF Kadınlar Süper Ligi’nde mutlu sona ulaşan taraf ise, Gaziantep temsilcisi ALG Spor oldu. İlk yılında finale yükselme başarısı gösteren Fatih Karagümrük’ü İstanbul ve Gaziantep’den gelen binlerce taraftarının desteği 2-1 yenen ALG Spor, dört yıldır mücadele ettiği üst ligde ilk şampiyonluğuna uzandı.

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Bu arada geçen yıl finalde Beşiktaş’a kaybeden takımda bir başka Fatih temsilcisi Fatih Vatanspor’du. Yani Fatih kadın futbolunda, ardı ardına ikinci kez finale takım çıkartmayı başarmış oldu.

Benim için en ilginç olaylardan biri de, Amerikan futbolu olarak bildiğimiz korumalı futbol branşında Avrupa’nın en üst ligi olan Avrupa Ligi’nde bir Türk takımının olduğunu öğrenmem oldu. Eski adıyla Koç Üniversitesi, yeni adıyla İstanbul Rams, ülkemizi Korumalı Futbol Avrupa Ligi’nde temsil ediyormuş. Alman takımlarının ağırlıklı olduğu ligde Barcelona, Wroclaw, Tirol ve Viyana takımları da mücadele ediyor.

Cimnastikte de sevindirici haberler var. Osijek Artistik Cimnastik World Challenge Cup’da Göksu Üçtaş Şanlı, yer hareketlerinde bronz, Adem Asil, halka aleti, atlama masası ve barfikste altın, gümüş ve bronz olmak üzere 3 madalya, Ferhat Arıcan, paralel bar’da altın madalya, Ahmet Önder ise kulplu beygirde gümüş madalya kazandılar.

Okçularımız ise göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Almanya’da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda Milli okçularımız iki altın, iki gümüş ve dört bronz madalya kazandı.

Sırbistan’daki CMAS İndoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda sporcularımız madalya topladı. Portekiz’deki Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk ise gümüş madalya kazandı. Fransa’da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupasında Aysel Özgan 240 puanla dünya rekoru kırarak altın madalya aldı. Belirtmeliyim ki, paralimpik sporlarda güzel sonuçlara alıştık.

Ampute Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü ligde 2021-2022 sezonunu da şampiyon olarak tamamladı…

Evet, geçtiğimiz günlere, futbol dışında baktığımızda gördüğümüz tablo böyle. Buradan tüm branşlardaki sporcularımıza ve camialarına gönül dolusu teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Kalın sağlıcakla…