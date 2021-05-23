Didim’de kıyıya ölü yunus vurdu

Hipertansiyonun dünyada erken ölümün başlıca nedenlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Bilal Boztosun “Çağımızın en yaygın kronik hastalıklarından biri olan hipertansiyon, dünya çapında her yıl 10 milyondan fazla insanın ölümüne neden oluyor. Riski azaltmanın en önemli yollarından biri tuz alımını düşürmektir. 2-3 gram yani yaklaşık 1 çay kaşığı tuz aslında günlük ihtiyacımızı karşılıyor. Ülkemizde maalesef günlük 18 gram gibi oldukça yüksek tuz alımına sahibiz” dedi.