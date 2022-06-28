Dicle Nehri kıyısında 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde, Dicle Nehri kıyısındaki arazide ekili 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. N.Ç.’nin (44), Dicle Nehri kıyısındaki arazide Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Arazide ekili 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi. N.Ç. gözaltına alınırken, Hint kenevirleri yakılarak imha edildi. N.Ç.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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