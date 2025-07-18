Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Beyoğlu’ndaki ofisine yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP-C terör örgütü ile bağlantılı oldukları değerlendirilen Adalet Karataştan ve Mahir Doğan adlı şahısların Soylu'nun ofisi çevresinde keşif faaliyeti yürüttüğü ve eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, örgütsel içerikli yayınlar ile bazı dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki sorguları sırasında her iki şüpheli de "susma hakkını" kullandı.

Adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, "terör örgütü üyeliği ve eylem hazırlığı" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.