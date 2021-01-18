DHA kameramanı karlı yolda kaza yapıp üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu

Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE’nin ara sokaklarında araçlar kaza yaptı. Karda kayan bir araç önce yol kenarındaki araçlara çarptı ardından savrularak hızla kendisini görüntüleyen kameramanın üzerine sürüklendi. DHA kameramanı Harun Uyanık üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu. Sabah saatlerinde İstanbul’da kar yağışı etkili oldu. Kağıthane’deki ara sokaklar tamamen karla kaplandı. Araçlar yokuşta kayarak park halindeki diğer araçlara çarptı. Maddi hasarlı kazalar DHA kameralarına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bir araç kazayı görüntülemeye çalışan DHA kameramanı Harun Uyanık’a doğru sürüklendi. Uyanık, hızla üzerine gelen araçtan son anda kurtuldu. Uyanık’ın o anları kamerasına saniye saniye yansıdı.

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