DHA, elektrik ekiplerinin zorlu kış mesaisini görüntüledi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı 2 bin 800 rakımlı bölgedeki yerleşim yerinde elektrik kesintileri, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerinin zorlu çalışmasıyla gideriliyor. Beytüşşebap’ta 3 ekiple farklı bölgelerde çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik personeli, kış şartlarının zorluğunu, vatandaşı enerjiye kavuşturduklarında unuttuklarını söylüyor. Arıza ekipleri, kopan ve 1 metre karın altında kalan elektrik tellerini yoğun uğraşlar sonucu çıkardıktan sonra iş güvenliklerini alarak, 8 metre yükseklikteki elektrik direklerine tırmanıyor. 2 bin 800 metre yükseklikte ve 1 metre karın içinde çalışmalarını yürüten ekipler, ateş yakarak, çay içip, vücut ısılarını dengeliyor.

Şırnak genelinde 1 haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle enerji hatlarında sorunlar meydana geldi. Şırnak merkez ve Uludere ilçelerindeki arızalar, kısa sürede giderilirken, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Beytüşşebap’ta ise ekipler, enerji kesintisi olan bölgelerde sorunları gidermek için gece gündüz hazır bekliyor. İlçede rüzgar ve buzlanmanın da etkisiyle enerji hatlarında arızalar, tel kopmaları meydana geldi. Irak sınırı boyunca ilçeye bağlı Mezra, Ilıcak, Cevizağacı ve Gökçe köyleri ile Kato Dağı bölgesinde yer alan askeri üs bölgelerinde meydana gelen elektrik kesintileri için Dicle Elektrik ekipleri harekete geçti.

1 METRE KARIN ALTINDAKİ TELLER YOĞUN UĞRAŞLARLA ÇIKARILDI

Beytüşşebap’ta, 2 bin 800 metre yükseklikteki bölgede birçok noktaya yol ulaşımı bulunmazken, Dicle Elektrik Beytüşşebap Yöneticisi Mesut Ataman ve beraberindeki ekipler, yolun gitmediği birçok bölgeye yürüyerek varıyor. Çoğu zaman bölgede yaşayanlardan yardım alınıyor, yük hayvanlarından faydalanılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede birçok elektrik direği devrilirken, onlarca direkte ise tel kopmaları meydana geliyor.

Beytüşşebap ilçesinde 3 farklı ekip ile farklı bölgelerde çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik ekipleri, kış şartlarının zorluğunu, vatandaşı enerjiye kavuşturduklarında unuttuklarını söylüyor. Dicle Elektrik arıza ekipleri, kopan ve 1 metre karın altında kalan elektrik tellerini yoğun uğraşlar sonucu çıkardıktan sonra iş güvenliklerini alarak, 8 metre yükseklikteki elektrik direklerine tırmanıyor. Ekipler, 2 bin 800 metre yükseklikte ve 1 metre karın içinde çalışmalarını yürüten ekipler, ara sıra ateş yakarak, çay içip, vücut ısılarını dengeliyor.

14 MÜHENDİS, 170 TEKNİK PERSONEL VE 39 ARAÇ İLE 3 VARDİYA

Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürü Tekin Türk, sahada zorlu şartlarda çalışan arıza ekiplerini sürekli ziyaret ediyor. Gece geç saatlere kadar sahada olduğunu aktaran Türk, 14 mühendis, 170 kişilik teknik personel ve 39 araç ile 3 vardiya sistemiyle çalıştıklarını söyledi. Türk, “Şırnak çok dağlık bir bölgede olup, 2 bin 300 metre yükseklikte bir yerleşim yerimiz. Dağınık yerleşimler var. Bu yerleşim yerlerinin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla derin vadilerden, yamaçlardan dağ eteklerinden, seyreden enerji nakil hatlarımız var. Kış dönemlerinde metrelerce yağan kar ve tipi nedeniyle bu enerji nakil hatlarımızda ciddi derecede arızalar, kopmalar ve direk devrilmesi ile sonuçlanan olaylar meydana gelmektedir. Arıza onarım ekiplerimiz olarak 14 mühendis, 170 kişilik teknik personel ve 39 aracımızla 3 vardiyalı 7/24 saat bu arızalara müdahale etmek, vatandaşlarımızın arızadan dolayı enerjisi kesilen yerleşim yerlerimizi enerjilendirmek amacıyla meşakkatli bir çalışma içerisindeyiz. Her arıza ekiplerimizin sahada meşakkatli çalışmaya başlaması demek. Her arızayı giderip vatandaşlarımıza enerji vermemiz bizim için mutluluk kaynağı anlamına gelmektedir” dedi.

‘2021’DE PLANLADIĞIMIZ 155 MİLYON LİRALIK YATIRIMIMIZ VAR’

Şırnak’ta yaz döneminde bakım ve onarım çalışmaları ile yaklaşık 2 bin kilometre olan enerji nakil hatlarının 450 kilometresinde çalışma yaptıklarını belirten İl Müdürü Türk, 1632 trafonun da 570’inde bakım onarım çalışması gerçekleştirip, kış hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Şırnak genelinde 2020 yılında 63 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Türk, “2020 yılı içinde 63 milyon 500 bin TL’lik yatırım ile kaliteli, kesintisiz enerji sunma adına yatırımlarımızı gerçekleştirdik. 2021 yılında planladığımız 155 milyon TL’lik yatırımımız var. Yatırımlarımızı devreye aldığımız takdirde çok daha kaliteli kesintisiz elektriği vatandaşlarımızla buluşturacağız” diye konuştu.

‘İLETKENLERİ SIRTLAYARAK METRELERCE KAR ÜSTÜNDE GİDİYORLAR’

2 bin 800 rakımlı bölgede çalışma yürüten Dicle Elektrik Beytüşşebap Yöneticisi Mesut Ataman ise şunları söyledi:

“Beytüşşebap ilçemiz kış mevsiminin çok sert ve soğuk geçtiği bir ilçemizdir. Buna rağmen kış ayları ne kadar sert ve soğuk geçse bile vatandaşlarımızı elektriksiz, enerjisiz bırakmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çoğu zaman arıza noktalarına gittiğimiz zaman araçlarımızın ulaşamadığı yerler olabiliyor. Arkadaşlarımız iletkenleri sırtlayarak metrelerce karın üstünde yürüyerek gidiyorlar. Ama bu işin bize verdiği o yürüme, yorgunluk vatandaşlarımızın enerji ihtiyaçlarını giderdikten sonra bize mutluluk veriyor. Sonuçta elektriksiz hayat düşünülemez. Arkadaşlarımız işlerini iyi bir şekilde, özverili bir şekilde yapıyorlar. Çalışmalarımız son hızı ile devam ediyor. Şu an bulunduğumuz yerin rakımı 2 bin 800 metre. Yollar 3- 4 gündür kapalı olduğu için dün gece yollar açıldı ve hatlarımıza müdahale ediyoruz. Gerek ilçe merkezi olsun gerekse köy gruplarımız olsun yolu açılan her bölgeye ekiplerimiz ivedi bir şekilde müdahale etmektedirler. Şu anda 2 bin 800 rakımlı Cevizağacı, Ilıcak, Kato Dağı üs bölgesinin olduğu mıntıkadadır. Çalışmalarımız son süratle devam ediyor. Ekiplerimiz 3 farklı noktada çalışıyorlar. Dünden beri bu mıntıkada çalışıyoruz. Ilıcak köyüne enerji verdik. Yaklaşık 50 hanemiz var. Ilıcak köyünden sonra Cevizağacı köyümüz var. Kato askeri üs bölgesi var. Cevizağacı’nda 6 hane ve 22 vatandaşımız var. Buraların elektrik ihtiyaçlarını gidermek için gece geç saatlere kadar çalışacağız. Diğer bölgelerimizde ise yaklaşık 300 hanemiz var oraların enerji sıkıntılarını kısa sürede gidereceğiz.”

FOTOĞRAFLI