DHA DIŞ – Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant’ta

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ÖZBEKİSTAN, (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi sebebiyle Özbekistan’ın Semerkant kentine geldi. Erdoğan, Semerkant havalimanında törenle karşılandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Kasım Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov TDT Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Semerkant’ta geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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– Uçağın havalimanı gelişi
– Erdoğan’ın Emine Erdoğan ile birlikte uçaktan inişi
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