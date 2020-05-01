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Dezenfekte
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‘Sık kullanılan dezenfektan ürünleri el egzamasına yol açabilir’
DERMATOLOG Doç. Dr. Bengü Gerçeker Türk, koronavirüs salgını nedeniyle sık kullanılan dezenfektan gibi alkol bazlı temizleyicilerin, el egzamasına yol açabileceğini belirterek, kronikleşmesi...
Yangın çıkınca mahalleli sokağa döküldü, sosyal mesafe unutuldu
İzmit'te, evin bahçesindeki odunluk yanarken, mahalleli paniğe kapıldı. Sokağa dökülen mahalle halkı, sosyal mesafe kuralına uymayıp, itfaiye ekibinin söndürme çalışmasını izledi. İzmit'in...
ABD Savunma Bakanlığı ilk kez UFO görüntülerini yayımladı
ABD Savunma Bakanlığı’ndan UFO görüntüleri yayınlayarak, kritik bir açıklamada bulundu. Pentagon, daha önce yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesi...
İzmir’de 4 dakikada süper market hırsızlığı
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 3 kişi bir süper market zincirinin şubesinden yaklaşık 500 TL değerinde sigara çaldı. Polis ekipleri 3 şüpheliyi yakalamak için...