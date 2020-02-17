Çin’de Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paralar dezenfekte ediliyor!

Medyaya yansıyan habere göre, Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Covid-19 virüsünün daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotların “karantina altına” alındığı duyuruldu.

Açıklamada, morötesi ışınlar ve yüksek ısıyla dezenfekte edilen banknotların 7 ila 14 gün kasalarda tutulacağı ifade edildi.

Bankaların müşterilere gerektiğinde kullanılmamış yeni para verebileceği belirtilen açıklamada, “karantina altına” alınan banknotların gözlem süresi dolduktan sonra piyasaya sürüleceği kaydedildi.

Aslında annelerimiz de bize hep “para ile oynama”, “paraya elledikten sonra ellerini yıka” gibi hijyen öğütleri vermiştir, anlaşılan o ki bu öğütlerde ciddi bir gerçeklik payı var.

Elden ele dolaşan, binbir kişinin dokunduğu bir kağıt parçasının kirlenmesi,mikrop barındırması aslında son derecede doğal bir vaka.

Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir habere göre Oxford Üniversitesi bilim adamları tarafından, Avrupa çapında 15 ülkenin para birimine yönelik olarak gerçekleştirilen araştırma, banknotların üzerinde barındırdığı bakterileri ortaya koydu. Bilimsel testler, banknotların üzerinde 26 bini aşkın bakteri bulunduğunu kanıtladı. Bu bakteriler arasında, solunum ve idrar yolunda enfeksiyona neden olan bakteri bile bulunuyor.

Avrupalılar arasında, nakit paranın kirli olduğu inancına en fazla sahip millet ise Türkler. Türk halkının yüzde 86’sı nakit paranın hijyenik olmadığını düşünüyor ve yüzde 40’ı paraya dokunduktan sonra mutlaka ellerini yıkıyor.

Aslında bu günkü sayısal teknoloji bize kağıt ya da madeni para kullanmaktan vazgeçmek için gerekli her türlü imkanı sunmaktadır. Kredi kartları, banka kartları, internet bankacılığı ve sair mobil ödeme sistemleri esas itibari ile günümüzde kağıt para kullanımını tamamı ile gereksiz bir hale getirmiştir.

Sayısal para kullanımı bizi sadece hastalık yapan virüs ve bakterilere karşı değil aynı zamanda hırsızlığa karşıda ciddi manada korur. Sadece bizi mi aynı zamanda sayısal para kullanımı devleti kayıt dışılığa karşı da korur, vergi gelirlerini arttırır, kara para ve suç parasının kullanımını engeller.

Sayısal dünya o ya da bu şekilde kayıt altındadır banka hesapları, kredi kartı ödemeleri, EFT ve havale tutarları hep kayıt altındadır bu kayıtlar ekonominin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için son derecede önemlidir.

Kayıt dışı ekonomik faaliyetler bir ekonomi yönetiminin en büyük belasıdır, kayıt dışılığın fazla olduğu ekonomilerde hiçbir şeyi doğru ölçüp, doğru tahmin edemezsiniz ve bu yüzden de doğru ekonomi politikalarını belirleyip, uygulayamazsınız.

Şimdiden söyleyeyim çok yakın bir gelecekte kağıt para kullanımı nerede ise tamamen ortadan kalkacak, yerini sayısal paralar alacak. Aslında bu gün bile sayısal paralar, para trafiğinin çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Kim büyük ödemelerini bir çanta para götürerek yapıyor? Eğer vergi ve benzeri bir kamu denetiminden kaçınmak amacınız yoksa niye parayı bankadan havale etmeyip de banknot desteleri halinde çanta ile taşıyasınız ki?

Ayrıca yakın bir gelecekte ekonominin en önemli unsurlarından biri de hükümetler dışında tedavüle sürülen kripto paralar olacak gibi görünmektedir. Blockchain teknolojisi ve bu teknoloji kullanılarak alışveriş ve ödeme yapmayı sağlayan bu yeni para birimleri yakın gelecekte ekonomileri şekillendirecek gibi görünmektedir.

Bugün ekonomileri en kötü etkileyen fenomen değeri hükümetler tarafından keyfe keder belirlenen kağıt paralardır. Kağıt para aslında hükümetlerin üreticileri gizlice vergilendirmesinin bir aracı haline gelmiştir. Küresel ölçekte rezerv para olarak nitelenen ve belli başlı büyük ekonomik güçler tarafından tedavüle konulmuş bulunan para birimleri ise küresel sömürünün ve adeta bir haraç mekanizmasının unsurlarına dönüşmüştür.

Bu günkü para sisteminin acilen değişmesi, kağıt paraların ortadan kalkması, değeri hükümetler tarafından belirlenemeyen ya da etkilenemeyen kripto paraların tedavüle sokulması elzemdir. Bu sayısal paralar aynı zamanda son derecede hijyeniktir de.