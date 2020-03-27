KORONAVİRÜSE karşı kişisel hijyenin önemli olduğu çağrılarının ardından en çok kullanılan ürünlerden biri de dezenfektanlar oldu.

Ancak içerdiği etil alkol nedeniyle fazla kullanımında dezenfektanların zehirlenmelere yol açabileceği uyarısında bulunan Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, “Meyve ve sebzelerin dezenfektanlarla yıkandığını duyuyorum. Çok tehlikeli, zehirlenmelere yol açabilir. 5-11 yaş arası çocuklar ile kronik hastalığı olanlar sınırlı kullanmalı” dedi.

Dünyayı saran koronavirüs ile mücadelede, bireysel hijyenlerine dikkat etmeleri istenilen vatandaşlar, dezenfektanlara yöneldi. Ancak uzmanlar, dezenfektanların, yanlış kullanımda zehirlenmelere yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Başta 5-11 yaş arası çocuklar ile kronik hastalığı olanların dezenfektanları sınırlı kullanması gerektiğini ifade ediyorlar.

Meyve ve sebze gibi gıda ürünlerinin de temizlik amacıyla dezenfektan ile yıkandığı yönünde duyumlar aldıklarını belirten Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, “İçerdiği madde etkili fakat vücuda zarar da verebiliyor. Birçok ülkeden acil servisi başvuruları arasında, özellikle 5-11 yaş aralığında ve kronik hastalık tedavisi görenlerde dezenfektanlarla başlayan zehirlenme bulguları gördük. Ölümlere kadar giden vakalar bildiriliyor. Çünkü dezenfektanların içinde yüzde 40 ile 60 oranlarında etanol yani etil alkol var. Bu nedenle alkol bazlı dezenfektan deniliyor. Parfüm ve nemlendiriciyle kullanılabilir hale getiriyorlar. Yüksek dozda olduğunda özellikle 5-11 yaş arasındaki çocuklarda kötü etkilere yol açabilir. Bu alkolü derimize sürdüğümüzde deri yoluyla da içimize alıyoruz. Cildimiz vücudumuza açılan büyük bir kapı. Dezenfektanla el temizlendikten sonra ağza, burna ve göze götürüldüğünde vücuda alınabiliyor. Sık kullanımda vücuda daha fazla alınmış oluyor” dedi.