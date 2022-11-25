Deyiş ve Semahlarla “Anadolu Erenleri Paneli”

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Kültürel belediyecilikte yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Mamak Belediyesi, son olarak Musiki Muallim Mektebi’nde “Anadolu Erenleri Paneli” düzenledi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, paneli katılımcılarla beraber ilgiyle takip etti.

Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz’ın yaptığı panelin konusu “Dede Garkın ve Hacı Bektaş-ı Veli” , konuşmacıları ise Hüseyin Dedekargınoğlu, Prof. Dr. Mustafa İsen, Prof. Dr. Ahmet Taşğın, Prof. Dr. Erdal Aksoy, Doç. Dr. Fahri Maden ve Araştırmacı Yazar Mehmet Maden idi.

Alanında uzman isimler, bilgi, birikim, duygu ve düşüncelerini paylaştı, konuyu tarihi, felsefi ve edebiyat yönünden değerlendirdi. Aşık Özcan Özdemir de sazıyla, deyişlerden örnekler sundu.

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“Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi unutmadık”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Pek çok güzel ve yeni eseri Mamak’ımıza kazandırdık. Bu mücadeleyi verirken binalar inşa ettik ama şehri imar ederken nesli ihya etmeyi de unutmadık. Belediyeciliğin farklı kademeleri var, bunlardan bir tanesi de kültürel belediyecilik… Mamak Belediyesi olarak kültürel faaliyetlere önem veriyoruz. Tarihimizi, geçmişimizi örnek alarak geleceğimize ışık tutuyoruz. Bu tür paneller, konferanslar bizlere yeni ufuklar açıyor. Mamak Belediyesi olarak vatandaşlarımızı düzenlediğimiz programlarla kültür, sanat , edebiyat noktasında desteklemeye devam edeceğiz” dedi.