3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan üç devrim yasasının 96. yıl dönümünü kutluyoruz.

Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyet’inin en önemli devrimlerinden biri 3 Mart 1924’te gerçekleşmiştir. Yayılmacılara karşı verilen Kurtuluş Savaşının ardından bağımsız cumhuriyetimiz kurulmuş; cumhuriyetimizin özünü oluşturan laik eğitimi, halk egemenliğini güçlendirmek için art arda devrim yasaları yapılmıştır.

3 Mart 1924 de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin önemli üç devrim yasası kabul edildi. Bu yasalarla ‘Hilafet’ kaldırıldı, Şer’ iye ve Evkaf Bakanlığı’na son verildi, eğitim ve öğretimde birlik sağlandı. Bu 3 temel yasa ile laikliğin temelleri atılmış oldu

Atatürk, cumhuriyeti ilan etmeden önce saltanatı, cumhuriyeti ilan ettikten sonra da halifeliği kaldırmıştır. 1923 Cumhuriyet Devrimi’ni yaratan Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyetin devrimci kadroları, modern Türkiye Cumhuriyetinin üç devrim yasası ile diğer İslam devletlerinden ayıran en önemli kimliği olan laikliğin temellerini atmıştır. Böylece toplumsal gelişmenin önünde engel olan çağdışı kurumlar kaldırılmış toplumu ve devleti din kuralları yerine, gelişen ve sürekli değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, akla ve bilime dayalı ilkelerce düzenlemenin yolu açılmıştır.

ATATÜRK’ÜN ÖNGÖRÜSÜ

Mustafa Kemal Atatürk, Söylev’inde inanılmaz bir öngörü ile adeta bu günleri görmüş ve gelecekte karşı-devrimcilerin “Cumhuriyetçi ve demokrat oldukları sanısını vermeye çalışarak, dinsel bağnazlığı coşturacaklarını, ulusu laik Cumhuriyete karşı kışkırtacaklarını; Medreseleri, tekkeleri, bilgisiz softaları, şeyhleri, müritleri koruyacaklarını, hatta Halifeliğin yeniden kurulmasını isteyeceklerini” dile getirmişti. (Bkz: Söylev, s.645, vd.)

Ülke olarak çok önemli günlerden geçiyoruz. Tam da birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz zaman. Türk halkı olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün temellerini attığı, Cumhuriyete, demokrasiye ve devrimlerine sonuna kadar sahip çıkmalıyız.