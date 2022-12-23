Devrim şehidi Kubilay ve arkadaşları anıldı (2)

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YOL KOŞUSU DÜZENLENDİ

İzmir’in Menemen ilçesinde 92 yıl önce Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Bey için düzenlenen anma töreni kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 16’ncı kez Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu yapıldı. Menemen Karaağaç Yolu’ndan başlayıp Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren 10 kilometrelik parkurda yaklaşık 450 sporcu madalya için mücadele etti. Yarışın startını İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge birlikte verdi.

Büyük erkeklerde Turgay Bayram birinci, Ali Şimşek ikinci Yunus Emre Akkuş üçüncü oldu. Büyük kadınlarda Fatma Arık birinci, Hasibe Demir ikinci, Özlem Işık üçüncü olarak yarışı tamamladı. Genç erkeklerde Kerem Can Çelik birinci oldu. Emir Salih Karakuzu ikincilik, Erhan Taç üçüncülük elde etti. Genç kadınlarda Esmanur Yılmaz birincilik kürsüsüne çıkarken, Rojin Selgi ikinci, Hanife Tüfekçi üçüncülüğü aldı. Dereceye girenlere ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Milli Bayramlar Komitesi Başkanı Ulvi Puğ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge tarafından verildi.

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