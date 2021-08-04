Devrilip ters dönen otomobil, metrelerce sürüklendi

Bir ara İş Bankasının CHP’ye ait hisselerine el konulmasını meşru gösterebilmek amacıyla “bu banka Hindistan’dan Müslümanlar tarafından gönderilen paralar ile kuruldu, CHP’ye ait hisseler devlete geçmeli” söylemini dillerine dolamışlardı. Şimdi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Şimdi Türkiye'ye, Afganlar geliyor diyorlar sadece bize değil Batıya da gidiyorlar. O eleştirenlere bir şey demek istiyorum. Bu memleket zor bir dönemdeyken bir tek silahı ve kurşunu yokken, İstiklal Mücadelesinde Pakistan ve Afganistanlı kardeşlerimiz kollarındaki bilezikleri sattılar ve Türkiye'ye gönderdiler. Oradan artan parayla da bilmeyenler bilsinler, İş Bankası kuruldu. Her şeyi unutursak, gelecek nesil de bizi unutur" dedi.