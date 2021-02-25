Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde tarlasını sürdüğü sırada drenaj kanalına devrilen traktörün altında kalan Müslüm Kara (60), hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Yalnızdut vee Koçyurdu köylerinin arasında kalan arazide meydana geldi. Kendisine ait tarlayı sürmek için sabah saatlerinde traktörüyle evinden çıkan ancak havanın kararmasına rağmen geri dönmeyen Müslüm Kara’nın yakınları, merak edip, tarlaya gitti. Kara’yı, drenaj kanalında devrilen traktörün altında gören yakınları, hemen 112 Acil Çarı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, traktörün altında kalan Kara’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kara’nın cenazesi, savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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