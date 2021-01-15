Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Hakan AKGÜN/ASARCIK (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Asarcık ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Murat Belik (70), hayatını kaybetti.

Kaza, dün ilçenin Alişar Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Belik yönetimindeki 55 HT 439 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, şarampolde devrildi. Murat Belik, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Belik’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Traktörün altından çıkarılan Belik’in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Yayla Mahallesi’nde toprağa verildi.

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