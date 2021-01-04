Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde devrilen traktörün altında kalan Abdullah Çetin (38) hayatını kaybetti.

Simav’a bağlı Yemişli köyü Güpdere mevkisinde Abdullah Çetin’in (38) kullandığı 10 VA 571 plakalı traktör devrildi. Traktörün altında kalan Çetin’i görenler kazayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çetin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası Abdullah Çetin’in cenazesi, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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