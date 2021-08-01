Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, Ali Yumru (73), geri manevra yapmak isterken devrilen traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Yunusdere Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Yumru, mahalle içerisinde traktörüyle geri manevra yaptığı sırada direksiyon kontrolünü yitirdi. Yumru, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Ali Yumru’nun cenazesi, jandarma ve nöbetçi savcının incelemelerinin ardından cenaze aracına konularak Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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