Devrilen TIR’ın kupa kısmı alev aldı; o anlar kamerada

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Kocaköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR’ın kupa kısmı alev alarak yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi yakınlarında Diyarbakır- Bingöl karayolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen TIR, Bingöl istikametine seyir halindeyken, ismi öğrenilemeyen sürücüsün kontrolünden çıkarak devrildi. TIR’ın kupası bir anda alev alırken, sürücü ve yanında kişi son anda kendilerini dışarı attı. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol alınarak söndürüldü ancak TIR’ın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi. (DHA)

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