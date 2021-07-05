Devrilen TIR’da sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu geçişinde TIR, hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi. Araç içerisinde sıkışan ikinci sürücü, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Mehmet Emin Demir (41) yönetimindeki 01 CDA 29 plakalı tekstil malzemesi yüklü TIR aynı yönde ilerleyen Aykut İden (30) yönetimindeki 54 ABK 287 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Kazada TIR sürücüsü Mehmet Emin Demir kendi imkanıyla çıkarken, ikinci sürücü Eyüp Karahanlı (50) ise araçta sıkıştı. Yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak TIR’ın ön camından dışarı çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eyüp Karahanlı, ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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