Devrilen süt tankerinin sürücüsü öldü

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Hatice Ebru KOYUNCU/ KADINHANI (Konya), (DHA)- KONYA’nın Kadınhanı ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen süt tankerinin sürücüsü Mustafa Avcı, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kadınhanı- Polatlı yolu Atlantı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Avcı yönetimindeki 42 AHY 486 plakalı süt tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü Mustafa Avcı devrilen araçta sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede sürücü Mustafa Avcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Avcı’nın cansız bedeni kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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