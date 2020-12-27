Devrilen servis minibüsünün şoförü yaralandı

Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesindeki Sarısu deresinde, akvaryumda beslenmek için Güney Amerika ve Endonezya'dan getirilen vatoz balığı ile karada da yürüyebilen kedi balığı...