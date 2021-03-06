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Devrilen motosikletteki Melike yaşamını yitirdi, ablası yaralandı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Kaş ilçesinde motosikletin yol kenarına devrildiği kazada Melike Çiloğlu (21) yaşamını yitirdi, ablası Ayşe Çiloğlu (23) ise ağır yaralandı.
Kaza, dün öğleden sonra Kaş’a bağlı Ahatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Ahatlı’dan D-400 yoluna doğru giden Melike Çiloğlu yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Melike Çiloğlu ve arkasındaki ablası Ayşe Çiloğlu yola savruldu. Ağır yaralanan kız kardeşler, çağırılan sağlık ekiplerinin yahtığı ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Melike Çiloğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ayşe Çiloğlu ise Kumluca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza sırasında iki kardeşin de başında kask olmadığı belirtildi.
Melike Çiloğlu’nun cenazesi bugün Kaş’a bağlı Ahatlı Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi.

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