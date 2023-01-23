Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

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Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)- MARDİN’de kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet Sincar (30), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Mardin-Diyarbakır kara yolu 20’nci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Sincar’ın kullandığı 01 ETA 41 plakalı motosiklet, kırsal Yüce Mahallesi yol ayrımına girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Sincar, hayatını kaybetti. Ahmet Sincar’ın cenazesi, işlemleri sonrası götürüldüğü Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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