Devrilen beton mikserinin altında kalan sürücü hafif yaralandı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Datça ilçesinde, devrilen beton mikserinin altında kalan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Hızırşah Mahallesi Knidos yolu Asardibi mevkisinde meydana geldi. Muharrem Saltan (23) yönetimindeki 48 R 5850 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan Saltan’ı çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Saltan, Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının, kazadan hafif yaralarla kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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