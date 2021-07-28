Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de Kent Parkı’ndaki ıhlamur ağacı, kökünden kırılarak caddeye devrildi. Altında kalmaktan kıl payı kurtulan 2 kişinin kaçışı ve ağacın devrilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde, İstanbul Caddesi Kent Park mevkisinde meydana geldi. Parktaki ıhlamur ağacı, kökünden kırılarak, yanındaki elektrik direğiyle birlikte caddeye devrildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen ve ağacın altından geçen 2 kadın, son anda koşarak, altında kalmaktan kurtuldu. Ağacın devrilme anı ve kadınların kaçışı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayı görenlerden esnaftan Tuğrul Tunç, “Birden çatırdayarak yolun ortasına elektrik direğiyle devrildi. Yayalar korkulu şekilde kaçtılar. Daha sonrasında ekiplere müdahale etmeleri için haber verdik. Allah’tan erken fark ettiler, büyük bir felaket önlendi” dedi.

Trafik ekipleri, yolu trafiğe kapatırken, itfaiyeciler de ağacı kesip, kaldırılması için çalışma yaptı.

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