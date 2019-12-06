Bu yazıyı devremülk sahibi olmayanlar ve hiçbir şekilde, hiçbir zaman devremülk satın almak istemeyenler okumasınlar.

Geçenlerde ülkemizde örneklerini gördüğümüz devremülk vurgunundan söz etmiştik. Yurdumuzun hemen her köşesinde bulunan termal sulardan yararlanmak için tesisler kuruluyor ve bu tesislerdeki odaların bir haftalık veya 15 günlük kullanım hakkı satılıyor. Satılamayan odalar varsa bunlar da otel veya pansiyon olarak işletiliyor. Bu şekilde 300 odası olan bir işletme veya işletme zinciri 32.000 (otuzikibin) ortaklı dev bir işletme olabiliyor. Bana göre oldukça kârlı ve yararlı bir iş. Tabii ki dürüst çalıştırılırsa.

Devremülk işletmeciliğinde propaganda çok önemli. İnsanlar telefonla aranıyor, tesislere davet ediliyor, gerekirse öğle yemeği ikram edilip tesislerden “günübirlik” yararlandırılıyor. Bu arada yoğun bir propaganda. Tam bir beyin yıkama işlemi. Ortakların hoşuna gidebilecek hususlar öne çıkarılıyor ve netameli konular geçiştiriliyor. Planı, projesi olmayan tesisler bu arada satışa çıkarılıyor. İşin garibi gerçekmiş gibi satılıyor. Sonra bir duyuru: Rezidans Blokları yapılmayacak. Şok… Şok… Şok…

Peki yapılmayacaksa paramızı geri verin. El-cevap: Veremeyiz. Mevcut dairelerden birisini aynı şartlarla verin. El-cevap: 5.000 TL “dosya parası” yatırmanız gerekir. Tabii, adamlar haklı. Siz yakayı bir kez kaptırdınız.

Neyse bugün esas yazmak istediğim devremülk vurgununun aktif ayağı olan YILDAT meselesi.

Aidatı hepiniz duymuşsunuzdur. Her ay verildiği için adına “aidat” demişler. Bunlar da yılda bir aldıkları için adını YILDAT koymuşlar. 12 ay uğraşıp almak yerine yılın başında peşin peşin almanın adı da YILDAT.

Pekiyi YILDAT’ı kim ve neye göre belirliyor. Devremülk satın alan ortağa yılda bir defa 150 EU veya 175 EU gibi bir ücret alınacağı söyleniyor. Ancak ortağı korkutmamak için sene başında döviz “sabitleniyor”. Şu anda EU 6,233 TL. Diyorlar ki dövizi 6.000’da sabitledik.

Ama patronlarımızın paraya çok ihtiyaçları var. Bu sefer keyfî YILDAT belirleme dönemi başlatılıyor. Daha mı ucuz? Ne gezer! 175 EU olsa 1.093 TL alacaklar. Adamlar pişkin pişkin 1.150 TL YILDAT istiyorlar. El-vicdan denilir ancak. Bilmem başka ne söylenebilir?

Şimdi 1.150 TL YILDAT’ın muhtemel toplu getirisine bir bakalım:

300 odası olan bir termal tesis olduğunu varsayalım. Bütün odaları haftalık olarak devremülk olarak satmış olsun. 300x 52 (hafta) = 15.600 ortak eder. Her birinden 1.150 TL aldığınızda 17.940.000 TL. İyi para.

Peki ortak devremülkünü satabilir mi? Satamaz. Devir edebilir mi? Devir edemez. Ama adı mülk. Devre için de olsa mülk. Mülkün tarifi, alabilir, satabilir, devir edebilir, çocuklarınıza mülk olarak bırakabilirsiniz.

Ancak böyle problem kaynağı bir mülkü çocuklarınıza bırakmakla mülk değil dert bırakmış olursunuz.

Yasal olarak devremülk sahiplerinin kağıt üzerinde sahip olduğu hakları bu şekilde uygulamada yok edilmiş, paragöz patronun olmayan insafına bırakılmış olmaktadır.

Ortaklar ne yapabilirler?

Satamazlar, kaçamazlar, kuzu kuzu bu parayı da ödemek zorunda kalırlar. Ödemezlerse “1 haftalık” tatil hakkınızdan vazgeçmiş olursunuz ve tesislerden hiçbir şekilde yararlanamazsınız. Mecbursunuz ödeyeceksiniz. Hatta iki katını bile isteseler ödeyeceksiniz.

Pekiyi ortaklar ilgili Bakanlığa başvursalar ve denetim isteseler. Bunun da bir sonuç vereceğini sanmıyorum. Büyük bir ihtimalle bu memurlar da bu işlerin nasıl döndüğünü biliyorlardır. Hatta bu tür devremülk termal tesislerinde “devremülklerin işleyişi” konusunda ÇALIŞTAY bile yapmışlardır. Denetleyeceği adamın tesislerinde konaklamışlar ne gam. Her şey usulüne uygun. Kim ne diyebilir ki!!!

Kıymetli okuyucularım, termal tesisler sağlık için çok yararlı. Ama doğru kullanılırsa. Dürüst çalışan bir şirket bulmuşsanız. Doğru bir şirket seçememişseniz, yediğiniz kazıklar sağlığınızı daha çok bozacak ve paranızla rezil olacaksınız demektir.

Termal tesislerden devremülk satın almak isterseniz bu yazıyı lütfen tekrar okuyunuz derim.