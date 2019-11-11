Devremülk Vurgunu Nasıl Yapılıyor?

Son yıllarda devremülk uygulaması oldukça yaygınlaştı. Birçok vatandaş haftada bir veya iki hafta tatil yapabilmek veya termal tesislerden yararlanmak ümidiyle devremülk kervanına katıldı. Peki vatandaşlar devremülk uygulamasından gerçekten memnun mu?

Peşinen belirtelim ki mesleğini ciddi olarak yapan iyi niyetli firmalar vatandaşa belirli bir hizmet götürdüler. Burada yapacağımız tenkit ve eleştiriler elbette onları kapsamıyor. Sistemi çirkin hale getiren kapkaç mantığı ile çalışan, kısa zamanda büyük paralar kazanmak isteyen, haram-helal bilmeyen vurguncu tipler.

Devremülk sistemi şu şekilde işliyor:

Bir otel veya termal tesis 0+1 veya 1+1 minik daireler yaptırıyor ve bu dairelerin 1 haftalık kullanım hakkını 5.000 – 15.000 TL gibi fiyatlarla vatandaşlara satıyor. Böylece o dairenin belirli tarih aralığında bir haftalık kullanım hakkını alan kimse ayrıca bir de YILDAT adı altında belirli bir aidatı her yıl ödüyor. Bu YILDAT firmadan firmaya değişmekle birlikte çoğunlukla 150- 175 EU karşılığına denk gelmekte.

Devremülkü alan kişi bir defaya mahsus 5.000- 15.000 TL ödemekle o mülkün kullanım hakkını tam olarak almış olmuyor. YILDAT yatırmayan üye o sene tesislerden yararlanmak veya kiraya vermek hakkından feragat etmiş sayılıyor.

Bir yılda 52 hafta olduğuna göre dairelerin kullanım hakkını 15.000 TL karşılığında satan bir firma bu 1+1 dairesini tam olarak 780.000 TL’na satmış olmakta. Arsa payının çok düşük olduğu kırsal bir alanda 1+1 daireyi 780.000 TL satabilmek iyi bir ticaret olsa gerek. Artı olarak YILDAT’tan kazandığı 175 EU x52 = 9.100 EU x6 TL= 54.600 TL.

Allah daha çok versin. Hiç kimsenin kazancında gözümüz yok. Ancak devremülk ticareti yapan bütün firmalar bu şekilde mi çalışıyor? El-cevap: HAYIR.

Devremülk işi yapan bazı firmalar belirli bir kapasitesi olan tesislerine çeşitli reklam yolları deneyerek kapasitesinin üzerinde üye kayıt ediyorlar.

Teras Evler yapacağız; REZİDANS daireler yapacağız diyerek bu projelerini sanki yapılmış, bitmiş daireler gibi vatandaşa satıyorlar. Satış bitiyor, paralar şirketin kasasına giriyor, ancak söz verilen sürede daire teslim edilmiyor. Bırakın teslim edilmeyi planı, projesi bile ortada görünmüyor. Ama vatandaş belirtilen taksitlerini kredi kartı ile kuruşu kuruşuna ödemiş.

100 daireli bir proje için bu şekilde parası alınan vatandaş sayısı 100×52 = 5.200 kişi. Biz 5.000 diyelim. 5.000 vatandaşın her birinden 15.000 TL alındığında bunun toplam cirosu 75 MİLYON TL. Bu 75 milyon kasaya giriyor ama bir çivi bile çakılmıyor. Peki sonunda ne oluyor?

Sonunda vatandaşa bir telefon: “TERAS EVLER yapılmayacak”. Veya Rezidans dairelerin inşaatı durduruldu. Peki benim ödediğim paralar ne olacak?

Vatandaşa yıllar önce verilecek dairesine karşılık eski dairelerden birisi öneriliyor. Ama bir şartla: Dosya masrafı vereceksiniz. Tamam verelim, ona da razıyız. Dosya masrafı 2.000 TL ile 5.000 TL arasında değişiyor.

Peki siz bu daireyi zamanında adam gibi verseydiniz dosya masrafı vs. alacak mıydınız? Hayır.

Sizin projeyi zamanında bitirmemenizde benim bir kusurum var mı? Hayır. Öyleyse ben hem mağdur edilip hem de size niçin fazladan, haraç öder gibi “dosya masrafı” adı altında bir meblağ ödeyeceğim?

Devremülk vurgun çarkı bu şekilde dönüyor ve iyi niyetli vatandaşlar mağdur ediliyor. Bakanlıklara, CİMER’e, mahkemelere başvurup hak aramak tabii ki mümkün. Ama şirketin onlarca avukatına karşılık siz bir avukat tutsanız “astarı yüzünden pahalıya” gelecek. Binlerce mağduru bir araya getirmek, güçbirliği sağlamak da kolay değil. Devlet kurumlarına şikayetin nasıl işleyeceği konusunda kesin bir düşüncem yok. Sadece CİMER’in ciddî çalıştığını ve vatandaşın şikâyetlerini ortadan kaldırdığını duyuyorum. Ama gerçek çözüm ise TBMM’nin devremülk kanunu çıkarması ve bu yolsuzluklara “dur” demesidir.

Binlerce, onbinlerce devremülk mağduru vatandaşlarımın şikâyetlerini kısmen de olsa yazıya dökebilmişsem ne mutlu bana. Bu yazılanlardan dürüst çalışan devremülk ve termal tesisleri hiçbir şekilde alınganlık göstermemeli. Çünkü anlatılanlar maalesef acı birer gerçek.