Devre mülk dolandırıcılığında 26 şüpheli adliyede (2)

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3 TUTUKLAMA

Yalova’da, devre mülk sahipleri ile irtibata geçtikten sonra ‘yüksek kazanç’ vaadiyle kandırıp, ofislerine gelenlerin mobil bankacılık uygulaması üzerinden kredi çekerek dolandırıcılık yapan şüphelilerden Ramazan Taburlu (30), Mustafa Erdem (30) ile Mehmet Zemin Gökçe (32) tutuklandı. A.A., F.Y., O.Ç., M.Y., C.K.B., D.B.Ö., E.Y.E., A.K., B.K.B., N.Y., S.B., B.D., M.D., F.M.Ş., R.D., R.C., B.S., S.K., M.Y.T., C.A., H.S.V. ile Ş.T.B. adli kontrolle serbest kalırken, 1 şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Öte yandan suç örgütünün kurduğu emlak şirketinin, Yalova Ticaret Odası’nda Mehmet Zemin Gökçe üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. (DHA)

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