‘Devletten 1000 TL destek’ mesajıyla dolandıran 21 kişi yakalandı; parayla bitcoin almışlar / Ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler ‘Devletten 1000 TL destek’ mesajıyla dolandıran 21 kişi yakalandı; parayla bitcoin almışlar...
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Kartal’da boş yolda kaza yaptılar
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yolda iki araç çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar...
Marmaris’te güneşli havada sahiller doldu
Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı görenler, sahil yürüyüş yolu ve plajlara akın etti. Çocuklar denizde yüzerken, kimileri plajda portatif...
Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda yoğunluk
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA) HAFTA sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala semt pazarları doldu taştı. Kadıköy Cuma pazarına akın eden vatandaşlar, pazar...
Ankara’da, ‘Sezginler’ suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, esnaftan haraç topladıkları, bazı kafe ve iş yerlerinin sahiplerini tehdit ederek, ortak oldukları ve birçok silahlı eyleme karıştıkları belirlenen, 'Sezginler' olarak...