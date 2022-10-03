DEVLET TİYATROLARI PERDELERİNİ AÇTI: EKİM AYINDA 82 OYUN SEYİRCİYLE BULUŞACAK

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Devlet Tiyatroları, 1 Ekim’de yeni sezon için perdelerini açtı. Yılda yaklaşık 150 oyun sahneleyen Devlet Tiyatroları, yalnızca Ekim ayında 82 yeni oyun sahneleyecek.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Devlet Tiyatroları (DT) 1 Ekim’de yeni sezon için perdelerini açtı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, yeni sezon öncesi 30 Eylül’de düzenlediği basın toplantısı ile geçmiş sezonu değerlendirdi ve yeni sezon hazırlıklarını anlattı.

“Geçen yıl kapsamlı bir çalışma yaptık ve DT hiç sezonu kapatmadan bütün yıl boyunca çalıştı” diyen Kurt, geçtiğimiz yıl sahnelerini özel tiyatrolarla paylaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Kurt, birkaç yıldır devam eden kamyon tiyatrosunun bu yıl da çok ilgi gördüğünü söyledi ve “Oldukça da sevilen bir proje oldu. Bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi’nde çocuklarımızla buluştu kamyon tiyatrosu” dedi.

22 OYUN PRÖMİYER YAPACAK

Yeni sezonda DT’nin yalnızca ekim ayında 82 oyun sahneleyeceğini belirten Kurt, 20’nin üzerinde oyunun prömiyerini bu yıl yapacağını belirtti. Kurt, “Bizim hem yurtiçinde hem yurtdışında turnelerimiz oldu. Bu sene de Tunus, Makedonya, Arnavutluk, Almanya gibi ülkelerde oyunlarımız turne yaptı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde Arnavutluk’ta Kültür Yolu Buluşması gerçekleşti” dedi.

Bu süreçte DT’ye yeni sahneler kazandırıldığını söyleyen Kurt, Kayseri’de kurulacak Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nün müjdesini verdi. Kurt, Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun DT’nin 13. yerleşik bölgesi olacağını belirtti ve Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun Niğde, Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale illerini de besleyeceğini ifade etti.

“Bölgelerde bu sene hem klasik oyunlara yer verelim hem yerli yazarlarımızı destekleyelim istedik. Repertuvarımız oldukça zengin” diyen Kurt, şöyle devam etti:

“DT, Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat kurumu. Herkesi kucaklayan bir kurum. Yılda yaklaşık 150 oyunla seyircinin karşısına çıkıyoruz. Hem DT’ye yakışır hem yazarlarımızı destekleyen, hem seyircimizin seveceği ve takip edebileceği bir repertuvar hazırladık. Bunun ülkemize, kurumumuza hayırlı olmasını diliyorum.”

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DEVLET TİYATROLARI GEÇEN SEZON 1 MİLYON 14O BİN SEYİRCİYE ULAŞTI

DT, geçmiş sezondaki faaliyetlerini şöyle sıraladı:

“2021-2022 sezonunda 4 bin 450 temsil veren Devlet Tiyatroları 1 milyon 140 bin seyirciye ulaştı.

2021-2022 Tiyatro sezonunda 72 il ve 133 ilçede, 185 oyunu seyircisiyle buluşturan Devlet Tiyatroları; 4 bin 450 temsil vererek 1 milyon 140 bin seyirciye ulaştı ve sezon boyunca 35’i yerli, 29’u çeviri ve 6’sı çocuk oyunu olmak üzere toplamda 64 oyun ile prömiyer yaptı.

Yurt dışında Makedonya, Arnavutluk, Tunus ve Hollanda’da 4 temsil veren Devlet Tiyatroları, yurt içinde 78 ilde 910 temsil ve 477 turne gerçekleştirdi.

‘III. Yerli Yazarlar Buluşması’- ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Kadın’ adlı oyun yarışmasının ödül töreni düzenlendi. ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ ücretsiz temsillerle kutlandı. ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ kapsamında 26-27 Mart tarihlerinde Devlet Tiyatroları ve Özel Tiyatrolar 81 ilde perde açtı. ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ çeşitli etkinliklerle kutlandı.

‘VIII. Ankara Buluşması Yerli Yazarlar Haftası’nda; 48 temsil ile 12 bin 611 seyirciye ulaşılırken, ‘IX. Ankara Buluşması Klasikler Haftası’nda ise; 52 temsil ile 17 bin 157 seyirciyle buluşuldu. 3. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri kapsamında; Moliere’in dünya klasiği ‘Cimri’ adlı oyunumuz sahnelendi. Yaz sezonunda, özel tiyatrolara ücretsiz sahne tahsisleri yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Gelecek Gençlerin’ adlı fuarda, Devlet Tiyatroları dekoratörü İlhan Ateş’in ‘Mask Atölyesi’ çalışması düzenlendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü; 8 bölgede festivallerini düzenlerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Başkent ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivallerine de etkinlikleriyle renk kattı. İlk olarak, 8 ülkeyi misafir eden ‘Bursa 9. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’; 15 temsille 2 bin 104 tiyatroseveri konuk etti. Ardından, 47 temsil ile Devlet Tiyatroları-Sabancı 23. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali; 12 bin 352 kişiyi ağırladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda; okul ve derneklerin de faaliyette bulunduğu Van 19. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği’nde 13 temsille 6 bin 730 seyirciye ulaşılırken, Ankara 17. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali kapsamında 73 temsil ile 27 bin izleyici ağırlandı.

Trabzon 22. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali; 18 temsil ile 3 bin 871 sanatseveri bir araya getirirken; Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali; 20 temsilde 6 bin 805 seyirciyle buluştu. Konya 14. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali; 11 temsil vererek, 2 bin 588 izleyiciyi ağırladı. Eylül ayında yapılması planlanan; ‘Diyarbakır 18. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali için gün sayılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Başkent Kültür Yolu Festivali’nde; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 36 etkinlikle 2 bin 144 seyirciye ulaştı. İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde ise 17 etkinlik ile 2 bin 206 sanatsever ağırlandı.“

DEVLET TİYATROLARININ YENİ SEZONU

DT, bu yılki planlarına da dair de şu bilgilendirmeyi yaptı.

“Ekim Ayında 6’sı Yerli 16’sı Yabancı Olmak Üzere Toplam 22 Oyun Prömiyer yapacak

Devlet Tiyatroları; Ekim ayında 22 yeni oyun ile seyircilerini selamlamaya hazırlanırken, 1 Ekim’den itibaren sanatseverleri iddialı oyunlarıyla buluşturmak için hummalı bir çalışma içinde.

Sezonun ilk prömiyeri olan Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı ‘Kaç Tilki Kaç’ adlı çocuk oyunuyla yeni sezona 15 Eylül’de merhaba diyen Devlet Tiyatroları; Ekim ayında 14 ayrı turne oyununun yanı sıra, toplamda 12 bölgede 585 temsille 2022-2023 sezonuna dopdolu bir giriş yapacak.

Birbirinden özel yapımların sahneleneceği Ekim ayı programında; Ankara’da 1’i çocuk oyunu olmak üzere 8, Bursa ve İzmir’de 3, Erzurum’da 1’i çocuk oyunu 2, İstanbul, Sivas, Adana, Antalya, Konya ve Diyarbakır’da 1’er yeni oyun ile toplamda 22 yeni oyunu izleyici karşısına çıkaracak.

Perdelerin açılmasına sayılı günler kala sanatçılar, sahne üzerinde, arkasında yer alan emek sarf eden tüm çalışanlar, seyircilerin koltukları doldurmasını ve alkışlarını heyecanla bekliyor.

Devlet Tiyatroları Ekim Ayı programında seyirciyle buluşacak olan prömiyerlerimiz:

Ankara Devlet Tiyatrosu; Mark ST. Germain’in yazdığı, Buğra Koçtepe’nin çevirmenliğini-yönetmenliğini yaptığı ve Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek olan ‘İzafiyet’ 1 Ekim cumartesi günü Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Küçük Tiyatro’da,

Victor Hugo’nun yazdığı, Volkan Yalçıntoklu’nun dilimize çevirdiği ve İpek Atagün Gezener’in rejisörlüğünü yaptığı ‘Sefiller’ 4 Ekim salı günü Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde,

Samuel Beckett’in yazdığı, Ferit Edgü’nün dilimize çevirdiği ve Cem Emüler’in yönettiği “Godot’yu Beklerken” 4 Ekim salı günü Akün Sahnesi’nde, Harold Pinter’in yazdığı, Prof. Bozkurt Kuruç’un dilimize çevirdiği ve İskender Altın’ın yönettiği ‘Yaş Günü Partisi’ 8 Ekim Cumartesi günü Şinasi Sahnesi’nde, Turgay Nar’ın yazdığı, Bengisu Gürbüzer Doğru’nun rejisörlüğünü yaptığı ‘Can Ateşinde Kanatlar’ 14 Ekim Cuma günü Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde, Kristin Idaszak’ın yazdığı, Özden Gökgöz Gürbüz’ün çevirmenliğini ve yönetmenliğini yaptığı ‘Vahşi Ateş ve İzci Kuşlar’ adlı çocuk oyunu 14 Ekim cuma günü Altındağ Sahnesi’nde, dünya prömiyerini yapacak olan; Abdullah Öztürk’ün yazdığı ve Aclan Büyüktürkoğlu’nun yönettiği ‘Holden’in Külkedileri’ 14 Ekim cuma günü Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Oda Tiyatrosu’nda, Nikolai Erdman’ın yazdığı, Moria Buffini’nin uyarladığı, Ceren Yalçın’ın dilimize çevirdiği ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un yönetmenliğini yaptığı ‘Ölesiye’ 26 Ekim çarşamba günü Akün Sahnesi’nde seyirciyle buluşurken,

İstanbul Devlet Tiyatrosu; Tarıq Ali’nin yazdığı, Çınar Tuncer’in dilimize çevirdiği ve M. Nurullah Tuncer’in yönettiği ‘Don Kişot’un Yeni Maceraları’ 4 Ekim Salı günü Mecidiyeköy Büyük Sahne’de, İzmir Devlet Tiyatrosu; Duşan Kovaçeviç’in yazdığı, Bilge Emin’in dilimize çevirdiği ve M. Sadık Yağcı’nın yönettiği ‘İntiharın Genel Provası’ 4 Ekim Salı günü Konak Sahnesi’nde, Neil Simon’un yazdığı, Cemil Büyükutku’nun çevirdiği ve Y. Evren Serter’in yönettiği ‘İkinci Caddenin Mahkumu’ 11 Ekim Salı günü KSK Ragıp Haykır Sahnesi’nde,

Michael Frayn’ın yazdığı, Lale Eren Dalsar’ın çevirmenliğini yaptığı ve Melike Aslı Kılan’ın yönettiği ‘Oyunun Oyunu’ 18 Ekim Salı günü Bornova KM Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde,

Bursa Devlet Tiyatrosu; William Shakespeare’in yazdığı, Özdemir Nutku’nun dilimize çevirdiği ve Vlad Trifaş’ın yönettiği ‘Othello’ 1 Ekim Cumartesi günü Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde,

Savaş Dinçel’in yazdığı ve Serap Uluyol Karanfilci’nin yönettiği ‘Uçurtmanın Kuyruğu’ 8 Ekim Cumartesi günü Feraizcizade Oda Tiyatrosu’nda, Moliere’in yazdığı, Ahmet Vefik Paşa’nın uyarladığı ve Mert Hürol’un yönettiği “Meraki” 25 Ekim Salı günü Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde, Adana Devlet Tiyatrosu; William Shakespeare’in yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu’nun çevirmenliğini yaptığı ve Murat Çidamlı’nın yönettiği ‘Macbeth’ 11 Ekim Salı günü Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde, Antalya Devlet Tiyatrosu; Adam Long-Daniel Singer-Jess Winfield’in yazdığı, Leyla Özgüler-Kalender’in çevirdiği ve Gökçe Yurtsal’ın yönettiği ‘Shakespeare’in Bütün Oyunları’ 19 Ekim Çarşamba günü Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu; Arnold Wesker’in yazdığı, Gönül Çapan’ın dilimize çevirdiği ve Hakan Çimenser’in rejisörlüğünü yaptığı ‘Mutfak’ 6 Ekim Perşembe günü Orhan Asena Sahnesi’nde, Erzurum Devlet Tiyatrosu; Güngör Dilmen’in yazdığı ve Ali Volkan Çetinkaya’nın yönettiği ‘Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ 6 Ekim Perşembe günü Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde, Umut Uğur’un yazdığı ve Fatih Topcuoğlu’nun yönettiği ‘Canlanan Masallar’ adlı çocuk oyunu 19 Ekim Çarşamba günü Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde, Konya Devlet Tiyatrosu; William Shakespeare’in yazdığı, Sevgi Sanlı’nın çevirdiği ve Nesimi Kaygusuz’un yönettiği ‘Kuru Gürültü’ 27 Ekim Perşembe günü Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde, Sivas Devlet Tiyatrosu; Bülent Usta’nın yazdığı ve Mehmet Yıldız’ın yönettiği ‘Yapay Zeka’ adlı oyunu ile 6 Ekim Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.”