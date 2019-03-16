CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ülkenin en önemli sorunun ekonomik kriz olduğunu belirterek seçim sonrası bu krize nasıl çözüm bulunacağını sordu.

Cumhur ittifakının sözde beka sorunu yaratarak ekonomik krizi millete unutturmaya çalıştığını vurgulayan Kuşoğlu, “kutuplaşma yaratarak iftiralar atarak, millet ittifakını teröre destekle suçlayarak gıda kuyruklarını, işsizliği, pahalılığı milletin görmesini konuşmasını istemiyorlar” dedi.

“Millet aptal değil” diyen Kuşoğlu, “Beka sorunu olmadığını sadece bir yerel seçim odluğunu millet görüyor, biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Meral Akşener’e karşı müthiş bir baskı oluşturuyorlar. Hapisle tehdit ediyorlar, soruşturmalar, fezlekeler düzenliyor, ezan ıslıklandı yalanına sarılıyorlar. Diyanet siyasetin oyuncağı oldu” diye çok sert konuştu.

Kuşoğlu’na sorularım ve yanıtları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan miting meydanlarında cumhurbaşkanı mı, AKP genel başkanı mı? Konuşmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kuşoğlu: En önemli tespitimiz şudur. Türk devlet geleneği çökmektedir. Cumhurbaşkanının görevi tarafsızlık içinde devleti yönetmektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk seçimi olan 31 Mart yerel seçimi öncesi bu sistemin çöktüğü net şekilde ortaya çıkmıştır.

Çok kötü oldu ve çok olumsuz sonuçları da olacaktır. Devlet kurumları çökmüş durumdadır.

Bakanlar ne millet meclisine ne de millete karşı sorumludur. Onlar sarayın memurları ama siyasetin tam içindeler. Türkiye çok sıkıntılı günlere gebedir.

Millet 31 Mart’ta kendilerine önemli ders verirse kendilerine çeki düzen verirler.

EKONOMİ VE IMF

Değerli okurlarım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 31 Mart yerel seçim sonrası “yapısal adımlar” atılacağını şu sözlerle söyledi.

“2019 çok daha önemli adımlar atılarak içeride ve dışarıda çok daha güçlü, pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak.”

Nisan’dan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz. YEP kapsamında cari açığı azaltacak, katma değerli üretimi artıracak, milletimizin refahını yükseltecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.”

Meclis Plan ve Bütçe komisyonu üyesi de olan Kuşoğlu’na Albayrak’ın bu açıklamalarını da sordum.

2018’de son 10 yılın en düşük büyüme rakamı yüzde 2,6 olarak açıklandı. Piyasalarda ortaya çıkan durgunluğu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kuşoğlu: Türkiye küçüldü, yine öğünüyorlar. En kötü günler geride kaldı diyorlar. Neden geride kaldı, ne yaptınız ki? Vatandaşın ve işletmelerin durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Tam tersine önümüzde özellikle seçim sonrası çok daha kötü günler var. Bu zihniyetle çözüm yok.

Krizin büyüklüğünü nasıl tanımlıyorsunuz?

Kuşoğlu: Biz yıllardan beri üretim ekonomisine geçilmesi ve yapısal reformların yapılmasını önerdik. Maalesef çok derin bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldık. Ekonomik krizde olduğumuz halde yine geçici önlemlerle konu geçiştirilmeye çalışıldı, yapısal reformlardan bahsedilmedi, kriz inkar edildi. Şimdi küresel ve iş dünyasından gelen baskılar karşısında yapısal reformlara gidilecektir deniyor ve krizin yapısal olduğu kabul ediliyor. Gerçeğin nihayet kabul edilmesinden Memnun olduk. Ancak bu bir program gerektiriyor. Çok sıkıntılı bir süreç. Kriterler neler? Hepsinin açıklanması gerekiyor.

Yapısal reformun nasıl yapılmasını, ne önlemler alınmasını bekliyorsunuz?

Kuşoğlu: Yapısal reformlar uzun süreçlerdir ve can acıtırlar. Reform kriterlerinin objektif olarak belirlenmesi şarttır. Kim kurtarılacak, kim feda edilecek kriterlerin doğru konması keyfi olmaması gerekir. Yapısal reformlar adı üzerinde yeni yapılar oluşturmak, eski yapıları yıkmayı gerektirir. Fedakarlık ve bilinç gerektirir. Sayın Bakan hangi alanlarda, ne süreyle reformlar yapacağını, reform takvimini, reform kriterlerini, reform hukukunu net olarak açıklamalıdır. Açıklamalıdır ki seçmende seçim sonrası ne olacağını bilsin.

Bakan Albayrak, “yapısal adımlar” atılacağını söylüyor. Bu mesajının anlamı nedir?

Kuşoğlu: Albayrak’ın Nisan’dan itibaren yapısal reformlara geçeceğiz mesajı özellikle yabancı yatırımcılara yani sıcak para yatırımcılarınadır. Seçim sonrası IMF kontrolünü kabul edeceğiz mesajıdır. Bu mesaj verilmese seçim öncesi dolar-döviz aniden yükselebilir. Bu dolar yatırımcılarına dur, doları yükseltme biz sizin istediğiniz yola geleceğiz mesajıdır. Berat Bey IMF çağrısı yapıyor bu açıklaması ile.

Türkiye’de ekonominin düzelebilmesi için dış krediye mi ihtiyaç var? Ne kadarlık bir kredi paketi ekonomiye nefes aldırır?

Yapısal reformların yapılabilmesi için bir program ve kararlılık gerekiyor ama aynı zamanda mevcut durumu krizden kurtarabilmek içinde döviz gerekiyor. Bu döviz ancak güvenilir bir program, denetim sistemi ve ekonomiye tekrar güç verecek bir kaynakla mümkündür. Albayrak’ın mesajı tüm bunları kabul ettiklerini göstermektedir.

2019 bütçesini Meclis’te kalem kalem izlediniz. Türkiye’nin acil dış kredi ihtiyacı ne kadar?

Kuşoğlu: Ekonomistler Türkiye’nin acilen 50 milyar dolar dış kredi bulması gerektiğini vurguluyorlar. Bu para nereden bulunacak? Bakan Albayrak’ın mesajının IMF’ye çağrı olduğu anlaşılıyor. Bakmayın seçim öncesi IMF karşıtı söylemlere.

Seçim sonrası ülkenin içinde bulunduğu bu en büyük krize nasıl çözüm bulunacak? Hangi sektörler feda edilecek? S-400 ve F35 krizi Amerika ile nasıl çözülecek?

Bunları konuşmuyorlar ama sanki ülkeyi 17 yıldır CHP yönetiyor gibi bize saldırıyorlar.