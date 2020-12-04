Devlet hastanesinin temizlik görevlisi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Hasan Demir (51) yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tokat Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası Hasan Demir, 4 gün önce koronavirüs testi yaptırdı. Tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlıkları bulunan Demir, test sonucunun pozitif çıkması ile hastanede tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Demir, entübe edilerek tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesi’nde bugün hayatını kaybetti. Tokat Devlet Hastanesi’nden ambulans ile alınan Demir’in cenazesi defnedileceği Ağbayır Mezarlığı’na getirildi. Burada Demir’in tabutu ambulansın içerisinden indirilmeden akrabaları ve iş arkadaşlarının katılımı ile koronavirüs tedbirleri çerçevesinde cenaze namazı kılınarak toprağa verildi.

‘HASTANEMİZ İLK GÖREV ŞEHİDİNİ VERDİ’

Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Demir, Tokat Devlet Hastanesi olarak ilk görev şehidini verdiklerini belirterek, “Halen hastanemizde tedavileri devam eden personellerimiz de mevcut. Bu musibet dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok da sağlık çalışanlarını etkiledi. Üzgünüz, hepimizin başı sağ olsun. Lütfen bunlar bize ders olsun, verilen maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim. Hasan Demir, yaklaşık 4 gündür tedavi görüyordu. Hızlı ilerleyen bir süreç oldu. Ek hastalıkları da mevcuttu, tansiyon, şeker, kalp krizi geçirmişti önceden. Personelimizi biz Covid dışı birimde çalıştırıyorduk. Ama yapacak bir şey yok, tüm toplum gibi o da yakalandı. Maalesef kurtaramadık” dedi.

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