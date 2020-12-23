Devlet destekleri

Salgının başından beri Covid-19 pandemisinin sadece insan sağlığına değil aynı zamanda da ekonomiye ve sosyal dokuya hasar vermesini engellemek için hemen hemen her devlet bazı destekler açıklamış bulunuyor.

Zengin ve gelişmiş ülkeler bu konuda oldukça eli açık ve bonkör davranabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin açıkladığı son destek tedbirlerini de bu çerçevede değerlendirmek gerekir.

Hatırlanacağı üzere ABD hükümeti Mart ayında da salgına karşı 2,4 trilyon dolarlık ekonomik destek programını açıklamıştı. Bu yeni destek paketinin boyutu 900 milyar dolar boyutunda ve ilk paketin ardından ABD tarihindeki en büyük ikinci destek paketi olacak.

Covid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketinde, ABD vatandaşlarına 600 dolarlık doğrudan ödeme yapılması, haftalık işsizlik yardımlarına 300 dolar ilave yapılması, küçük işletmelere 284 milyar dolarlık kaynak ayrılması, hava yolu şirketleri, okul ve üniversitelere destek sağlanması gibi karşılıksız, hibe şeklinde ödeme düzenlemeleri bulunuyor.

Salgının daha başlarında Almanya, Coronavirüs salgınının dünya genelinde giderek yayılması üzerine İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük ekonomik yardım paketini yürürlüğe sokma kararı almıştı. Alınan kararlar uyarınca Başbakan Angela Merkel, Alman hükümeti tarafından tarihte eşi benzeri görülmemiş önlemler alınacağını ve bu salgınla mücadelede ne gerekiyorsa yapılacağını söylemiş ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, “Devlet destekli kalkınma bankaları, hiçbir üst sınır olmadan kredi verecek, bizim en önemli mesajımız bu olacak.” demişti. Almanya tarafından corona virüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerine karşı açıklanan bu destek paketi savaş sonrası en büyük ekonomik yardım paketi olmuş ve 614 milyar dolarlık bir boyutu kapsamıştı.

Almanya’nın salgının yeni dalgası karşısında açıkladığı son karantina tedbirleri ile beraber yeni destekler de açıklanmış bulunuyor. Bu tedbirlere göre hükümet önlemlerden etkilenen şirketleri ayda toplam 11 milyar euroluk bir paketle destekleyecek, kapanmak zorunda kalan işyerlerinin ayda en fazla 500 bin euro’ya kadar olan sabit masraflarının yüzde 90’ını karşılayacak.

Görüldüğü gibi gelişmiş ve zengin ülkeler ekonomilerini son derecede ciddi ve büyük bütçeler ile destekliyorlar.

Türkiye’de ise ne yazık ki durum buna hiç benzemiyor, doğrudan hibe gelir destekleri yok mertebesinde. İşletmelere bazı ek kredi imkanları sunuldu, bazı kamu borçları ve krediler ertelendi yada yapılandırıldı lakin hibe şeklindeki destekler ciddi bir boyuta ulaşmadı ne yazık ki.

Bu her şeyden önce bu çok ciddi bir adaletsizlik, eğer sen adamın işletmesini bir hükümet emri ile kapatıyorsan bunun yaratacağı maliyeti de kamusal bütçeden göğüslemelisin. Adamın iş yerini kapatıp, sonra da git başının çaresine bak dersen o adamı iflasa yahut da iş yerini kapatmaya mahkum edersin.

Bu salgın doğal olarak hem talebi çok ciddi manada düşürdü ve hem de arz süreçlerini epeyce olumsuz bir yönde etkiledi. Lakin bu etki doğal olarak her kesimi ve her sektörü aynı boyutta etkilemedi ortada büyük bir dengesizlik oluştu. Özelikle yeme içme, konaklama ve ulaştırma sektörü ile gıda hariç perakende alışveriş sektörü en derinden etkilenen sektörler oldu.

Bu sektörler için durum son derecede vahim; zincirleme bir iflas dalgasının patlaması an meselesidir!

Böyle bir iflas dalgası başlarsa, başta finans olmak üzere pek çok diğer sektöre de bulaşacağı aşikardır. İşletmeler faturalarını, çeklerini, senetlerini, maaşlarını, vergi ve sigorta primlerini ödemekten aciz bir hale düşmüş bulunmaktadırlar.

Önlem alınmaz da ödeme güçlüğü bu kadar yaygın bir şekilde başlarsa, zincirleme devam eder kimse kimseye ödeme yapamaz hale geliverir.

Amerika yahut da Almanya aptal değil, bu paraları keyif olsun diye dağıtmıyor, bu hibeleri keyif olsun diye yapmıyor herhalde.

Onlar doğrusunu yapıyorlar, bu salgın o ya da bu şekilde bitecek; salgın bittiği zaman ekonominin ayakta ve üretici güçlerin hayatta kalması gerekir.

Üretici güçleri borç harç yüzünden iflas bataklığına sürükler, icra dairelerine yığar, hukuk dosyalarının altında bırakırsanız, sonra yeniden hayata döndürmek emin olun çok zor olacaktır.

Demedi demeyin, son virajdayız gerekli tedbirler acilen alınmazsa ortaya çıkacak fatura çok ama çok ağır olacak. Böyle giderse bu salgında sadece insanlarımızı değil servetimizi ve üretim gücümüzü de kaybedeceğiz…