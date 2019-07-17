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17 Temmuz 2019
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Devlet adamlarına öğütler

Ahmet Özal Ahmet Özal

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Merhum Turgut Özal’a “Hz. Ali’den Devlet Adamlarına Öğütler” kitabını hediye eden merhum amcam Korkut Özal’dı. Bende oradaydım. Hatta amcam bu kitabı çoğaltmıştı, bende bir adet almıştım.


Bu kitaba, Sayın Erdoğan’ın sahip olduğunu ve Sayın Erdoğan’ın da okuduğunu duymuştum.
Bugünlerde, yaşadığımız, iktidar, muhalefet veya kendinde olduğundan fazla güç vehm edenlerin mutlaka bu tavsiyeleri okumalarının önemli olduğunu düşünüyorum.
Kimi insanlar dini manaları çıkartırken, kimi insanlar ise vicdan muhasebesi yapmasına yardımcı olacağını düşünüyorum.
Hz. Ali’den öğütler,
Hiddetine (öfkene), eline ve diline hakim ol.
Sakın halkından uzun müddet uzak veya saklı durma.
Halka sevgi ve merhamet besle.
Alçak gönüllü ve ölçülü ol.
Denetime önem ver.
Hiçbir işi ihmal etme.
Sana helal olmayan şeylerde nefsine karşı sıkı dur.
Hiçbir cezalandırman için katiyen sevinme.
Sakın ‘ben tam bir kudret sahibiyim, emrederim, itaat ederler’ deme.
Etrafındakilerden, ileri gelenlerinden ve akrabalarından hiçbirine katiyen toprak (devlet elindeki bütün imkânlardan yararlanma hakkı) verme.
Adaletten katiyen ayrılma.
Böyle yapmazsan zulmetmiş olursun.
İnsanlar hakkındaki bütün kin düğümlerini çöz. Seni intikama doğru sürükleyecek iplerin hepsini kes.
Alkışa ve yersiz övgüye müsamaha etmek insanı büyüklenmeye sevk eder ve kibire yaklaştırır.
Sakın insanların iyisiyle kötüsü senin yanında bir olmasın.
Halk arasında hüküm vermek için öyle birisini seç ki, hatasında ısrar etmesin, hakkı gördüğü an döneceği yerde dili tutulup kalmasın, hiçbir zaman tamah ettiği bir menfaatin kaybolacağı gibi bir endişeye düşmesin.

Sakın şahsi yakınlık veya tesir altında kalarak hiçbir kimseye vazife tevdi etme.
Memleketin imarına sarf edeceğin emek, vergi toplamaya harcayacağın himmet ve gayretten fazla olmalı.

Yetimleri ve yaşlı bulunduğu halde hiçbir çaresi olmayan kimselerin geçimini üzerine al.
İhtiyaç sahipleri için sırf kendileriyle meşgul olacağın zaman ve mekân ayır.
Düşmanla aranızda bir sözleşme akdettiysen yahut ona karşı bir taahhüdün varsa yapılan sözleşmeye riayette bulun, ahdini yerine getir. Verdiğin sözü muhafaza için icap ederse hayatını bile feda et.

Hz. Ebubekir’in önemli öğütlerinden bazıları,
Kendini beğenmişlikten sakının. Topraktan yaratılmış ve yine toprağa dönecek olan, sonra da haşeratın azığı olacak bir kimse neyle gururlanabilir ki?
Mazlumun bedduasından sakının ve kendinizi ölüme hazırlayın.
Müslümanların işlerini deruhte ederken ellerini kanlarından, mideni mallarından uzak tut, haysiyetini kırma. Güç ve kuvvet ancak Allah’ın elindedir.
Gizli ve aleni tüm davranışlarında Allah’tan kork. Çünkü O seni ve yaptıklarını görür.
Hz. Ömer’den öğütler,

Bana hatalarımı gösteren adamdan Allah razı olsun.
Günah işlemekten vaz geçmek tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır.
Şunu iyi biliniz ki bir zalime karşı hakkı haykırmak, kişinin ölümünü yaklaştırmayacağı gibi rızkına da engel olmaz.

Allah’tan korkanın öfkesi kabarmaz.
Hz. Osman’dan öğütler,
Ey insanlar, kimsenin görmediği, vakıf olmadığı işlerinizde Allah’a muhalefetten sakınınız.
Ey Âdemoğlu! Bilmiş ol ki ruhunu almakla vazifeli olan melek seni bırakmaz, ecelin geldiğinde seni bırakıp da başkasına gitmez. Sanki başkasını bırakıp da sana gelecekmiş gibi ölüme hazır ol. Gafil olma çünkü sen unutulmuş değilsin.

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Ahmet Özal
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