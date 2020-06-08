Yaşadığımız pandemi sürecinden ticari açıdan en az zarar gören ve hatta kârlılıklarını arttırabilen, işlerini büyütebilenler hiç şüphesiz ki E-Ticaret siteleri ve online satış yöntemini iyi kullanabilen firmalar olmuştur.

Hürriyet gazetesinde yayınlanan Gizem Coşkunarda‘nın haberine göre:

Türkiye’nin Trendyol, GittiGidiyor, Avansas ve Hepsiburada gibi dört büyük E-Ticaret sitesinde bu dönemde çok ciddi bir talep artışı gözlenmektedir.

Paylaşınan bilgiler şöyle:

Trendyol tarafından “Mart ayı itibariyle bir önceki aya göre Trendyol’dan ilk defa alışveriş yapan tüketici sayısı 2 katın üzerinde arttı. Pratik mutfak gereçleri yüzde 189, cilt serumu yüzde 171, saç boyası yüzde 152, ağda yüzde 147, maske ve peeling ürünleri yüzde 107, yüz temizleme cihazları yüzde 104, tıraş makineleri yüzde 94 daha fazla satıldı. Epilatör yüzde 724, bitki tohumu yüzde 249, fırın ve kek kalıpları yüzde 216, bitkisel bakım yağı yüzde 214, cımbız yüzde 172, rondo yüzde 165, saksı yüzde 163, tencere-tava setleri yüzde 153, manikür-pedikür seti yüzde 147, sınav hazırlık kitaplarına ilgiyse yüzde 129 arttı” bilgisi paylaşılıyor.

GittiGidiyor; “İlk vakaların ardından özellikle sağlık ve medikal gibi kategorilerde artış gözlemlendi. Çevrimiçi eğitimin başlaması ve çoğu işletmenin evden çalışma sistemine geçmesiyle bilgisayar ve tablet aksesuarı satışlarında artış oldu” açıklamasında bulundu.

Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “İlk defa eve sipariş veren tüketicilerde ciddi bir artış gözlemledik. Mart ayının ortasından itibaren temizlik, sağlık, gıda, teknoloji kategorilerinde yoğunluk yaşandı. En çok satılan ürünler: Çay, kahve, dezenfektan, kâğıt havlu, ıslak mendil ve çamaşır suyu, Bireysel tüketici sayımızda bir önceki döneme göre yüzde 50 oranında bir büyüme, yeni müşteri sayısındaysa yüzde 400 oranında artış gerçekleşti.” açıklamasında bulunuyor.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ise, “Mart ayında, kullanıcılar ilk önce temizlik ürünlerine yönelim gösterdi. Ardından evde yemek yeme, keyifli vakit geçirme, kişisel gelişim, iyi yaşam ve kişisel bakım konuları önemini hissettirmeye başladı. Temel gıda, temizlik ürünleri, sağlık ve güzellik, spor malzemeleri, kitap, hırdavat, anne-bebek ve çocuk kategorilerinde geçen seneye kıyasla iki kata varan talep oluştuğunu fark ettik.” bilgisini paylaştı.

Migros ve benzeri online satış ve eve servis yapan marketler ise bu dönemde siparişlere yetişmekte epeyce zorlandı. Migros salgın döneminde artan talebi karşılamak ve online satış kapasitesini artırmak için alışveriş merkezlerinde yer alan büyük ölçekli belirli mağazalarını sadece sanal market hizmeti veren gölge mağazalara çevirdi.

Migros Toptan ve E Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın, “Fiziksel ve online satışı birlikte gerçekleştiren mağazalara kıyasla, gölge mağazalar daha fazla sipariş karşılama imkanıyla Migros Sanal Market hizmet kapasitesini 5 kat artıyor” diye konuştu.

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, corona virüsü nedeniyle, vatandaşların internetten alışverişe yönelmesiyle birlikte özellikle iş yerini kapatmak zorunda kalan KOBİ’lerin E-ticarete başladığını belirterek, son bir aya baktığımız zaman zaten büyümesini öngördüğümüz yüzdelerin de üstüne çıkarak bir e-ticaret sitesi açmak ile ilgili yüzde 50 gibi daha fazla talep aldığımızı görüyoruz.” dedi.

Gelenekselliği ile bilinen baklavacıların bile online satışa yöneldiğini hayretle gözlemlediğimiz, son derecede ilginç bir dönemden geçmekte olduğumuz görülmektedir.

Atalarımız zor oyunu bozar demiş insanlar alıştıklarından kolay kolay vazgeçmezler, online alışveriş bir çok kişiye zor ve hatta korkutucu gelmekteydi, lakin hem virüs korkusu ve hem de evden çıkma kısıtlamaları insanları bu yöntemi denemeye zorladı. Sonuçta müşteriler bu yöntemin konforunu ve pratikliğini deneyimlediler, dahası korkularını yendiler, artık vazgeçmeleri, eskiye dönmeleri için bir neden yok. Kim neden 5 lt’lik bir yağ tenekesini yada şeker, un gibi standart gıda maddelerini markete gidip alsın, kan ter içinde taşısın ki?

Bundan böyle özellikle; dokunmak, tatmak, koklamak ve denemek gibi fiillerin gereksiz olduğu ürünlerde online satışlar geri dönülmez bir şekilde E-Ticaret sitelerine kayacaktır.

Daha epeyce uzun bir süre bu virüs ile beraber yaşamak zorunda kalacağımız görülmektedir. Üstelik bu virüs gittiğinde bir başkasının gelmeyeceğinin de herhangi bir garantisi bulunmamaktadır. Kapalı ve havasız dükkanlarda, AVM’lerde alışveriş yapmak artık bir çok insan için çok korkutucudur, etkin bir tedavi yöntemi, ilaç yada aşı bulunsa dahi bu korkunun etkilerinin geçmesi öyle kısa bir sürede olmayacaktır.

Yükselen trend E-Ticaret olunca; işler açılsa, ekonomi hareketlense bile dükkan ve AVM ticareti bu süreçte en büyük darbeyi alacaktır, bu binalara yapılan milyarlarca dolarlık yatırım oldukça verimsiz yatırımlara dönüşecek ve buralara yatırım yapanlar önemli miktarda zarara uğrayacaklardır.

Asfalt ve betona para gömmeyi pek seven, bol bol AVM açan AKP iktidarı borç harç bulduğu kıt kaynakları bu atıl yatırımlara gömdüğü için sanırım önümüzdeki dönemlerde epeyce bir pişman olacaktır.