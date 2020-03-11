Kuruldu, kurulacak derken aylar geçti. Çok tereddütlü davrandılar, mahcup geri çekilişler yaşadılar.

Şanssızlık işte; sonunda öyle bir zamanda kuruldular ki, herkesin bir numaralı gündem maddesi koronavirüs salgınıydı.

Böyle bir gündem içinde başlarını uzatıp kendilerinden söz ettirmek çok zordu doğrusu.

Üstelik, iddialı oldukları ekonomide de iktidarı şöyle sere serpe eleştirecekleri kriz dönemine değil, akaryakıtta yüksek oranda indirim yapılan günlere rastladılar.

++

Ali Babacan liderliğinde sonunda kurulan kısa adı Deva olan Demokrasi ve Atılım Partisi’nden söz ediyorum.

Yani, kuruluş tarihini Babacan değil de Ak Partililer belirleseydi ancak bu kadar kötü bir zamanlama olabilirdi.

++

Gelelim partinin kısa adı olan Deva’ya…

Türkiye’nin en büyük ilaç holdinglerinden birinin tescilli markasıdır Deva.

Bu adı kullanmanın hukuki sonuçları olabilir.

++

Partinin amblemi de su damlası içinde fidan şeklinde belirlenmiş…

Yani, “Çok mu aradınız böyle akılda kalmayacak, yankı uyandırmayacak bir amblemi” diye sorsak yeridir.

++

Her şeye karşın bu partiye başarılar diliyorum.

Her yeni başlangıç yeni umutları da beraberinde getirir.

++

Hadi, şanssızlığına üzüldüğüm bu partiye benim de naçizane bir katkım olsun!

İlk seçimde şöyle bir slogan kullanabilirler mesela:

Demokrasideki yaraya deva…

Düşüncedeki yasağa deva…

Adaletteki hasara deva…

Siyasetteki kumara deva…