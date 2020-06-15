Kısa sürede Türkiye’ye yeni bir siyaset arenası oluşturarak “Adalet, Eşitlik ve Ekonomi” temelleri üzerine kurulan DEVA Partisi, teşkilatlanma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ali Babacan’ın başkanlığında 90 kurucu üyeyle üç ay önce yola çıkan DEVA partisi, il teşkilatlanmaları çalışmalarını aralılsız sürdürüyor. Bazı taşra il teşkilatlanmasını tamamlayan DEVA Partisi’nde Ankara çalışmalarında sona gelindi.

Başkentte il başkanlığı için yoğun başvurular, komisyona büyük iş yükü getirdi.

İbrahim Çanakçı Başkanlığında

İlker Çelik, Hatice Selvi Demirel, Kemal Can Gür ve Haldun Hakçı dan oluşan Ankara Komisyonu, aylardır sürdürdüğü mutfaktaki çalışmalarını tamamladı.

Pazartesi saha çalışmasına başlayacak olan Komisyon, merakla beklenen Ankara İl Başkanı’nı belirleyecek.

Siyaset arenası ile toplumun merakla beklediği isim, Komisyonun bir hafta sürmesi beklenen saha çalışmasının ardından belirlenmiş olacak.

Sürpriz isimlerin de aralarında bulunduğu öğrenilen başkan adaylarının nitelikli oluşu nedeniyle başkanı belirlemede Komisyon bir hayli yoruldu.

Ankara İl Başkanı belirleme çalışmalarında sona gelinirken, kamuoyu tarafından merakla beklenen Başkent İl Başkanının kimin olacağı sorusu bir hafta sonra karşılık bulacak.

Başvuru yapan adaylar arasında başka partilerde siyaset yapmış olanların yanı sıra herhangi bir partiye mensup olmamış, ülke kamuoyunda tanınır işadamı ve kariyer sahibi olanlar da yer alıyor.