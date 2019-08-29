Eskişehir'de, 1288 yılında Osman Gazi tarafından fethedilen ve 1299 yılında Osman Gazi adına sikke basılarak ilk hutbenin okutulduğu Karacahisar Kalesi'nde 5 yıllık aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlandı.
Sosyal medya fenomenleri, oyuncu ve şarkıcılar, geçtiğimiz gün eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un ölümüyle ilgili sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından sitem etti.
Eskişehir'de, 1288 yılında Osman Gazi tarafından fethedilen ve 1299 yılında Osman Gazi adına sikke basılarak ilk hutbenin okutulduğu Karacahisar Kalesi'nde 5 yıllık aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlandı.