Futbolda ligin şampiyonluk hesapları yapan takımlarını karşı karşıya getiren mücadelelerin yaşandığı bir haftayı geride bıraktık.

Futbolumuzun olmazsa olmazı, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve Galatasaray’ın yirmi yıl sonra Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenmesinin yanı sıra, son dönemde izlediğim en keyifli mücadelelerden biri olan ve iki takımın yenişemediği Beşiktaş Trabzonspor maçının aynı haftaya denk düşmesi heyecanı daha da arttırdı.

Sezonun parlayan yıldızları Demir Grup Sivasspor ve Alanyaspor da bir başka keyifli mücadelenin baş aktörleriydi. Son haftalarda belirli bir düşüş yaşayan Sivasspor maçın kazananı oldu ve haftayı kârlı kapatmayı bildi.

Hafta yalnızca dev maçlarla, ya da bir başka deyişle futbolla değil diğer branşlarla da hayli hareketliydi.

Bayanlar Voleybol Ligi’nde de şampiyonluğun iki güçlü adayı, son yıllardaki maçlarıyla Fenerbahçe-Galatasaray derbilerini aratmayan ve Eczacıbaşı VitrA’nın Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup ettiği maç da haftanın öne çıkanları arasındaydı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu’nda (Tour of Antalya) ‘Kemer-Antalya’ etabı tamamlandı. Dubai Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası’nda mücadele eden milli sporcular, son gün bir altın bir de gümüş alarak organizasyonu 7 madalyayla bitirdi.

Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası’nda milli sporcularımız, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Masa Tenisi genç Milli takım sporcusu Yalovalı Ece Haraç, İsveç’te katıldığı Uluslararası İsveç Açık turnuvasında partneri İsveçli Rebecca’yla çift kızlarda üçüncü olarak bronz madalyaya uzandı. Bu aynı zamanda masa tenisinde 2020’de gelen ilk madalyaydı.

Son olarak Avrupa futbolunu derinden etkileyen olayların en önemlilerinden biri olan ve futbolculara ten renkleri sebebiyle yapılan ırkçı saldırılara değinmek istiyorum. Ayrımcılık eylemlerinin en çok ortaya çıktığı alanlardan biri de ne yazık ki, üzülerek söylüyorum insanların eğlenmek için izlediği futbol müsabakaları olmaya başladı. Çağdaşlığı, modernliği ve gelişmişliğiyle övünen Avrupalıların temel problemlerinden olan ırkçı saldırıların ciddiyetle ele alınması gerekiyor.

Bu arada dipnot olarak eklemeliyim, Türk sporunun belki de en güzel özeliklerinden biri ise Batı ülkelerinde sıkça gözlenen ırkçılık sorununun hiç yaşanmadığı gerçeğidir.

Kalın sağlıcakla…