Ana Sayfa Güncel Haberler Dev kayanın düştüğü Antalya-Mersin yolu ulaşıma kapandı/ Ek fotoğraf
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Kısıtlamada ‘doğum günü kutlaması’ yapan İYİ Partili Başkan ve arkadaşlarına 11 bin 700...
Burhan CEYHAN/ AYDIN (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve doğum gününü birlikte kutladığı 12 arkadaşına, sokağa çıkma kısıtlamasında, maske...
Bartın’da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi...
Zonguldak’ta kuyumcunun dikkati, sahte altın şebekesini çökertti
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta sahte altın bozdururken kuyumcu fark edince kaçan, polisin çalışmasıyla yakalanıp, tutuklanan şüphelinin, İstanbul ve Ankara'da çok sayıda kuyumcuda sahte altın bozduran şebekenin üyesi...
Erzurumlu kamyon şoförünün araçtayken ayakları dondu
Turgay İPEK/ ERZURUM (DHA)- ERZURUM'da bir kargo şirketinde şoförlük yapan Hanifi Olgun’un (49) kamyon kullanırken ayakları dondu. İlaç götürdüğü Iğdır'dan yola çıkarak, Ağrı üzerinden...