Dev kayanın düştüğü Antalya- Mersin karayolunda çalışmalar sürüyor

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA- Mersin D400 karayoluna düşüp, ulaşıma kapatan kayanın kaldırılması için çalışmalar bugün de devam etti.

Antalya- Mersin D400 karayolunun Gazipaşa- Anamur arasındaki bölümünde pazar günü öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yolun 30’uncu kilometresinde yerinden kopan dev kaya parçası asfalta düşerek yolu kapattı. Karayolları ekiplerinin 15 saatlik çalışması sonucunda kayanın bir kısmı kırılarak yolun tek şeridi ulaşıma açıldı.

Karayollarının tespit çalışmasında kayanın tehlike oluşturduğu raporuyla, yolun diğer şeridinin açılması ve mevcut ana kaya parçasında bulunan yarıkların tamamen yok edilmesi için dinamitle parçalanarak yok etme çalışması başlatıldı. Karayolları kontrolündeki kaya kırım çalışması Antalya- Mersin arası yeni yol ve tünel yapım işini üstlenen firma çalışanları tarafından yapılıyor.

Bugün de kayayı delme çalışmalarına devam edildi. Yarın dinamitle kayanın parçalanması hedefleniyor. Jandarma ve polis ekiplerinin önlem aldığı karayolunda, araçların tek şeritten kontrollü olarak geçişini izin veriliyor.

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