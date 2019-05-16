Dev festival 20 Temmuz’da başlıyor

Dünya ünlü birçok sanatçıyı müzikseverlerle buluşturan One Love Festival, 20 Temmuz’da Parkorman ve Volkswagen Arena olmak üzere 2 farklı mekanda gerçekleştirilecek.

İlki 2001 yılında düzenlenen ve bu yıl 15’incisi gerçekleştirilecek One Love Festival, Paris merkezli dans müziği grubu The Blaze, İngiltere çıkışlı electro-pop üçlüsü Years & Years, Soul ve blues sanatçısı Michael Kiwanuka’nın da aralarında olduğu birçok sanatçıyı ağırlayacak.

20 Temmuz’da başlayarak 21 Temmuz sabahına kadar devam edecek festival, Parkorman ve Volkswagen Arena olmak üzere 2 farklı mekanda, toplam 5 sahnede gerçekleştirilecek.

One Love Festival

Parkorman, Birlikte Güzel Sahnesi’nde Fransız müzik prodüktörü ve yönetmen Guillaume ve Jonathan Alric ikilisinin dans müziği projesi The Blaze, İngiltere çıkışlı electro-pop üçlüsü Years & Years, Londra çıkışlı.

Mercury Prize adayı, soul ve blues şarkı yazarı Michael Kiwanuka, Amsterdam çıkışlı afrobeat grubu Jungle by Night ve Türkçe rap müziğin önemli isimlerinden Kamufle, canlı orkestrası ve konuklarının eşlik edeceği “Kamufle & Brothers” projesi ile yer alacak. Festivalin diğer sahnesi “Kendine Has Sahnesi”nde, ilk kez birlikte performans sergileyecek.

Türkçe hip-hop, trap ve urban müziğin önemli ismi Ezhel ve son albümleri Fırtınayt ile elektronik müziğe adım atan Büyük Ev Ablukada, indie pop ve elektro-pop tarzındaki albümleriyle tanınan Danimarkalı müzisyen, besteci, söz yazarı ve dansçı Oh Land, albümleriyle uluslararası başarı kazanan şarkıcı, söz yazarı, yapımcı ve işitsel-görsel kavramcı

Gaye Su Akyol; İstanbul’un alternatif müzik sahnesinde yeni albümüyle yükselişte olan Gözyaşı Çetesi; İngiltere müzik sahnesinde dikkatleri hızla üstüne çeken müzisyen ve şarkı yazarı Skinny Pelembe ve yaptıkları müziği “ruh pop” olarak tanımlayan İstanbullu alternatif müzik grubu Ati ve Aşk Üçgeni yer alacak.

One Love Festival

Parkorman’da programlaması Red Bull tarafından yapılan sahnede ise, Kerem Akdağ ve Ece Özel gibi uluslararası başarı sağlamış Türk DJ ve prodüktörlerin yanı sıra, Amsterdam müzik sahnesinin son yıllarda en çok dikkat çeken yeteneklerinden biri olan DJ ve prodüktör Max Abysmal, Hollanda’nın ünlü ve çok sevilen dans festivali Dekmantel’in kurucusu olan DJ ikilisi Dekmantel Soundsystem, dans ve elektronik müzik dendiğinde uluslararası festivallerin aranan isimleri arasında yer alan Palms Trax müzikseverlerle buluşacak.

Parkorman’da yer alacak olan Audioban Music Embassy Sahnesi’nde, Ikaru, Hedonutopia, Mind Shifter, In Hoodies ve Al’York sahne alacak. One Love Festival 15’in gece programında Volkswagen Arena’da yer alan King Sahnesi’nde, The Black Madonna, Black Merlin ve DJ Ferhat Albayrak performans sergileyecek.