DEÜ’de 3 günde rekor aşılama

İZMİR (DHA)- KORONAVİRÜSE karşı Çin’den getirilen ‘CoronaVac’ aşısı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) İzmir Balçova’daki sağlık yerleşkesinde görevli sağlık çalışanlarının tamamına uygulandı. 3 günde 4 bin 200’den fazla sağlık çalışının rekor bir hızla aşılandığını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Titizlikle planladığımız bu süreçte, yerleşkemizdeki bir binayı bu işlem için tahsis ettik ve kurduğumuz 25 istasyon ile sağlık çalışanlarımıza aşıyı uyguladık. Anlayış, sabır ve fedakarlıklarından dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Çin’den getirilen ‘CoronaVac’ aşısı, DEÜ’nün İzmir Balçova’daki sağlık yerleşkesinde görevli sağlık çalışanlarının tamamına uygulandı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ‘Acil Kullanım Onayı’ verilen aşının geçen hafta ülke genelindeki sağlık personeline uygulanmasıyla başlayan süreçte; DEÜ Rektörlüğü de 15 Ocak’ta başlattığı aşılama işlemini rekor hızla tamamladı. Sağlık yerleşkesindeki hizmet binalarından birini tahsis eden DEÜ Rektörlüğü, kurdurduğu 25 istasyonda 4 bin 200’den fazla sağlık çalışanının 3 günde aşılanmasını sağladı.

25 İSTASYONDA AŞILAMA YAPILDI

Kurum içinde aşılamaya ilişkin hazırlıkların günler öncesinden tamamlandığı bilgisini veren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Geçen hafta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’nın ilk aşıyı kendisine yaptırması ile ülke genelinde de süreç başlamış oldu. Rektörlük olarak CoronaVac aşının kullanım onayının alınmasının ardından zaten planlamalarımızı yapmıştık. Aşının elimize ulaşması ile oluşturduğumuz takvim ve aşılama programı çerçevesinde hareket ettik. Bu doğrultuda cuma günü, 25 istasyonda başlattığımız çalışmaları dün gece tamamladık. Böylece üç gün içinde 4 bin 200’den fazla sağlık çalışanı arkadaşımız, aşılanmış oldu” dedi.

‘OLUMSUZ ETKİYLE İLGİLİ BİLGİ ULAŞMADI’

Aşının yan etkileriyle ilgili olumsuz herhangi bir durumla karşılaşılmadığını ifade eden Rektör Hotar, “Rektörlüğümüze, başhekimliğimize ve birimlerimize, aşının olumsuz etkileriyle ilgili bilgi ulaşmadı. Kontrollü şekilde süreci yürüttük. Salgınla mücadelenin ön cephesinde yer alan sağlık çalışanı arkadaşlarımız, en riskli meslek grubunda olmalarına rağmen bir yıldır büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Onlara anlayış ve sabırlarından dolayı da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

‘KONTROLÜ ELDEN BIRAKMAYIN’

Aşılamaya ilişkin sürecin devletin belirlediği sıralamaya uygun şekilde sürdürüleceğini aktaran Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerek aşı olan sağlık çalışanlarımız gerekse aşı olacak vatandaşlarımız, hiçbir şekilde tedbiri elden bırakmamalıdır. Böyle bir durum, mücadeledeki en büyük hata olur. Salgın tam anlamıyla kontrol altına alınıncaya kadar, maske, mesafe ve hijyen konusuna özen göstermemiz, kısıtlama ve uygulamalara mutlak suretle uymamız gerekir. Önümüzdeki günlerde daha güzel gelişmelerin olacağına inanıyoruz. Üniversite olarak, birey ve toplum sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz. Aşıyı temin eden devletimize ve bize her imkanı sunan aziz milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.”

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